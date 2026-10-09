U Trogiru otvoreno novo Caritasovo blagovalište povodom Dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije

Povodom Dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije u četvrtak 8. listopada u Trogiru je svečano otvoreno novo Caritasovo blagovalište, koje Nadbiskupijski Caritas pokreće u suradnji sa Župom Gospe od Anđela. Otvorenje je održano u sklopu spomen-slavlja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira, s ciljem da se velike obljetnice hrvatske crkvene i nacionalne povijesti obilježe i konkretnim djelom kršćanske ljubavi prema najpotrebitijima. Središnji dio proslave bilo je euharistijsko slavlje u crkvi sv. Ivana Pavla II., koje je predvodio biskupski vikar za kler don Vedran Torić, uz koncelebraciju svećenika trogirskih župa. Liturgijsko pjevanje predvodio je Mješoviti župni zbor Gospe od Anđela pod ravnanjem Urse Ljuban.

U propovijedi je don Vedran Torić, polazeći od evanđeoskoga ulomka o čovjeku koji u ponoć dolazi prijatelju tražiti kruha, istaknuo kako upravo u toj slici treba prepoznati ljude koji se obraćaju Caritasu tražeći pomoć. Naglasio je da korisnici Caritasa nisu samo osobe u potrebi, nego prije svega prijatelji kojima valja pristupiti s ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem, bez predrasuda i osude. Posebno je upozorio kako se kršćanska ljubav ne može svesti na pružanje materijalne pomoći ili obavljanje humanitarnoga posla jer svoje izvorište ima u samome Bogu. „Ljubav prema bližnjemu nije sterilna služba ili jednostavan dar koji treba dati da bismo umirili svoju savjest“, poručio je, naglasivši kako je Crkva pozvana biti znak Božje ljubavi prema svakome čovjeku. Kao primjere takve ljubavi naveo je kraljicu Jelenu i kralja Zvonimira, istaknuvši kako evanđeoski pristup podrazumijeva poniznost, blizinu i nesebično služenje. Podsjetio je i na riječi pape Franje o važnosti duhovne skrbi za siromašne, naglasivši kako čovjeku, osim materijalne pomoći, trebaju blizina, nježnost i suosjećanje. Zaključno je pozvao okupljene da u svakome potrebitom čovjeku prepoznaju prijatelja, a u njemu samoga Krista.

Nakon misnoga slavlja uslijedilo je otvorenje novoga blagovališta i podjela prvih obroka korisnicima. Novi prostor zamišljen je ne samo kao mjesto pružanja toploga i kvalitetnog obroka, nego i kao mjesto susreta, zajedništva i prihvaćanja, u kojem će se svakome korisniku pristupati s poštovanjem njegova ljudskoga dostojanstva.

Svečanost je nastavljena prigodnim programom koji su svojim nastupom obogatila djeca Katoličkoga dječjeg vrtića Emaus iz Trogira. Okupljenima se potom obratio trogirski gradonačelnik Ante Bilić, koji je pohvalio dosadašnju suradnju Grada Trogira s Caritasom i Splitsko-makarskom nadbiskupijom te izrazio spremnost za njezin nastavak. U ime splitsko-dalmatinskoga župana Blaženka Bobana nazočne je pozdravio pročelnik Josip Matković, istaknuvši kako Županija podupire projekte usmjerene na pomoć najranjivijim članovima društva. Naglasio je da karitativno djelovanje nije samo posao, nego izraz ljubavi koja se živi konkretnim djelima.

U ime splitsko-makarskoga nadbiskupa mons. Zdenka Križića i cijele Nadbiskupije okupljenima se ponovno obratio don Vedran Torić, zahvalivši ravnatelju Caritasa Denisu Maslovu te svim djelatnicima i volonterima na njihovu samozatajnom i predanom služenju. Nadovezujući se na nastup djece, Caritas je opisao kao otkucaj Božjega srca, istaknuvši kako upravo kroz djela ljubavi i solidarnosti Božja dobrota postaje vidljiva među ljudima. Djelatnike i volontere potaknuo je da nastave darivati svoje vrijeme, sposobnosti i talente kako bi svojim služenjem pridonosili izgradnji kraljevstva pravde, ljubavi i mira.

Ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Denis Maslov zahvalio je svima koji su pridonijeli ostvarenju projekta, osobito predstavnicima lokalne i županijske vlasti, župnoj zajednici, ustanovama i volonterima. Govoreći o razlozima otvaranja novoga blagovališta, upozorio je na sve složenije oblike siromaštva, koji se ne očituju samo u nedostatku hrane, nego i u nemogućnosti podmirivanja osnovnih životnih troškova, nesigurnosti zaposlenih osoba i samohranih roditelja te društvenoj izoliranosti. Naglasio je kako blagovalište ne želi biti samo mjesto podjele obroka, nego i prostor susreta, prihvaćanja i zajedništva, u kojem će se svakome korisniku pristupati s poštovanjem i bez predrasuda. Kao primjer naveo je Caritasovo blagovalište u Omišu, koje danas okuplja 45 redovitih korisnika, među kojima se razvilo i međusobno zajedništvo. Istaknuo je važnost suradnje različitih ustanova i pojedinaca u pružanju pomoći potrebitima, zaključivši svoje obraćanje Kristovim riječima: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste.“

U nastavku svečanosti posebna je zahvalnost iskazana volonterima Župnoga Caritasa Župe Gospe od Anđela, koji već dugi niz godina svojim radom i darovanim vremenom pomažu potrebitima. Tom su im prigodom uručene zahvalnice i prigodni darovi, kao znak priznanja za njihovo nesebično služenje i doprinos životu župne zajednice.

Na kraju programa okupljenima se obratio župnik don Nikola Mikačić, zahvalivši Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Nadbiskupijskom Caritasu, Gradu Trogiru, Splitsko-dalmatinskoj županiji, ustanovama, župljanima i volonterima koji su pridonijeli ostvarenju projekta. Posebno je istaknuo dugogodišnje djelovanje Župnoga Caritasa, naglasivši kako je novo blagovalište nastavak dosadašnje brige župne zajednice za najpotrebitije. Povezujući euharistijsko slavlje s otvorenjem blagovališta, podsjetio je kako kršćanska ljubav izvire iz susreta s Kristom i očituje se u služenju bližnjima. Izrazio je nadu da će vrata novoga blagovališta, ali i srca svih uključenih u njegovo djelovanje, uvijek ostati otvorena onima kojima je pomoć potrebna.

Otvorenjem novoga blagovališta u Trogiru obilježavanje Dana Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije povezalo je spomen na bogatu kršćansku baštinu hrvatskoga naroda s konkretnom brigom za čovjeka današnjice. Time je još jednom istaknuto kako se naslijeđene vrijednosti vjere, solidarnosti i zajedništva najpotpunije čuvaju kada se pretaču u djela ljubavi prema bližnjima.