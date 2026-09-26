U Trogiru održana jubilarna 50. akcija pošumljavanja požarišta kampanje Boranka – 350 volontera sadilo novu šumu u Planom

Počela je deveta sezona nacionalne kampanje Boranka, a u njoj je sudjelovalo i 250 izviđača iz svih krajeva Hrvatske. U naselju Plano iznad Trogira ove se subote okupilo čak 350 volontera kako bi sudjelovanjem u jubilarnoj 50. akciji pošumljavanja popularne kampanje Boranka posadili novu šumu. Time je započela nova, deveta sezona kampanje Boranka, najveće europske volonterske akcije pošumljavanja požarišta, koja je do sada u Hrvatskoj okupila više od 13.600 volontera. Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, Hrvatska gorska služba spašavanja i Ravnateljstvo civilne zaštite glavni su organizatori kampanje Boranka, kroz koju su volonteri posadili više od 135.000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru.

Subotnja akcija pošumljavanja u Planom jedna je od najvećih do sada održanih, a većinu od 350 prisutnih volontera činili su upravo izviđači – srednjoškolci i studenti. Stigli su iz svih krajeva Hrvatske, od Istre, Slavonije i Zagreba do Dalmacije, kako bi ciljano sudjelovali u 50. akciji Boranke, kampanje koju su upravo izviđači i započeli još davne 2018. godine. Na akciji je sudjelovalo i 30-ak riječkih izviđačica i izviđača, a Tara, Ana i Lara, riječke srednjoškolke i studentice iz Odreda izviđača "Primorje" iz Rijeke, tom su nam prigodom izjavile: "Ovo nam je već treća akcija Boranke na kojoj sudjelujemo u Dalmaciji. Super nam je što svaki put sretnemo puno naših prijatelja iz čitave Hrvatske, a tu su uvijek i nova poznanstva i prijateljstva. Uz to, napravimo i nešto korisno za naš okoliš. Sve u svemu, bilo nam je jako lijepo i drago nam je što smo svojim trudom mogle doprinijeti prirodi i nadamo se da ćemo još puno puta sudjelovati u ovakvim akcijama."

Uz izviđače, na akciji u Trogiru sudjelovali su i učenici i nastavnici Srednje škole Ivana Lucića iz Trogira, volonteri Gradskog društva Crvenog križa Trogir, vatrogasci iz DVD-a i JVP-a Trogir te volonteri partnera Boranke iz Mall of Splita. Grad Trogir i ove je godine pomogao u organizaciji akcije Boranke u Planom, omogućivši sendviče za sve volontere i prijevoz dijelu volontera do sadilišta. Gradonačelnik Trogira, Ante Bilić, osobno je sudjelovao u akciji te posadio sadnice hrasta crnike, kojom se prigodom obratio okupljenima:

"Stvarno vam svaka čast na tome što imate razvijenu svijest o okolišu i što ste odvojili vrijeme i došli pomoći pošumljavati požarišta u Trogiru. Možete biti ponosni na to što radite, a mi smo vam svakako zahvalni."

Prije samog početka akcije predstavnici Saveza izviđača Hrvatske i stručnjaci Hrvatskih šuma svim su volonterima održali kratku edukaciju o važnosti šuma, prevenciji požara, kao i o samom procesu sadnje. Organizatori su svim volonterima na sadnji osigurali sadnice, alat za sadnju, radne rukavice, vodu za piće, voće i sendviče. Odabir lokacija pošumljavanja, kao i odabir sadnica koje će se saditi na svakoj lokaciji, obavljaju Hrvatske šume kao suorganizatori Boranke. Sade se isključivo domaće vrste, i to mješovito, bjelogorica i crnogorica, kako bi se povećala bioraznolikost i otpornost nove šume. Konkretno, u Planom se kroz Boranku sade sadnice hrasta crnike (česmine), crnog jasena, čempresa i primorskog bora. Dodatno, vatrogasci DVD-a i JVP-a Trogir, korištenjem vatrogasne cisterne, zalijevali su posađene sadnice kako bi lakše preživjele iduće sušno razdoblje.

Na području naselja Plano akcije pošumljavanja kroz Boranku nastavit će se i tijekom sljedeća tri vikenda sa stotinama novih volontera, nakon čega se akcija seli na područje požarišta Medena u općini Seget.

Kako je izgledala sama akcija pošumljavanja opožarenog područja u Planom možete vidjeti u videu na poveznici u nastavku.

Podsjetimo, kampanja Boranka do sada je okupila više od 13.600 volontera iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva, a ukupno su na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika izviđači i drugi volonteri Boranke do sada posadili više od 140.000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru. Time je Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta i sjajan primjer kako okupiti brojne volontere, institucije i organizacije u obnovi prirode.

U organizaciji Boranke sudjeluju i brojne institucije koje pružaju podršku izviđačima i drugim volonterima – Hrvatske šume, HGSS, Ravnateljstvo civilne zaštite i Crveni križ. Glavni sponzori ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic, Henkel, dm, Mall of Split, mer i Dacia.

Boranku kao pokrovitelji podržavaju Europski parlament, Ministarstvo europskih i vanjskih poslova Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH, Američka gospodarska komora, Veleposlanstvo Kanade, UHDDR, agencija IMAGO i kreativna agencija HEARTH.

Kampanja Boranka proširila se već i u druge države u regiji, i to suradnjom Saveza izviđača Hrvatske i drugih nacionalnih skautskih organizacija te uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Tako se već četvrtu godinu održava u Sjevernoj Makedoniji, treću godinu u Crnoj Gori, drugu godinu u Bosni i Hercegovini, a od ove godine Boranka kreće i u Albaniji.