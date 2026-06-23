U Trilju zaustavljen vozač s 3,64 promila alkohola u poslijepodnevnim satima

Policijski službenici Postaje granične policije Trilj 20. lipnja 2026. godine oko 17.15 sati na području Trilja zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 50-godišnji vozač.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao koncentraciju alkohola od 3,64 g/kg, a kod sebe nije posjedovao vozačku dozvolu.

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Vozač je odmah isključen iz prometa te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog počinjenog prometnog prekršaja, a sudu je predloženo izricanje novčane kazne te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.