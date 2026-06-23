U Trilju kreće malonogometni spektakl: Pobjedniku čak 4.000 eura, kreću prijave za malonogometni turnir "Sv. Mihovil"

Malonogometni turnir “Sv. Mihovil” u Trilju i ove će se godine održati u organizaciji sportske udruge “Sv. Mihovil” Trilj. Riječ je o jednom od najpoznatijih malonogometnih turnira u Dalmaciji, koji iz godine u godinu okuplja brojne ekipe, ljubitelje nogometa i posjetitelje željne pravog sportskog nadmetanja.

Organizatori najavljuju bogat novčani fond, uz pehare i medalje, kao i nagrade za najbolje pojedince turnira. Kao i prethodnih godina, na školskom igralištu u Trilju očekuje se mnoštvo dobrog i borbenog nogometa, ali i ugodna atmosfera uz hladno piće i gastronomsku ponudu.

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Seniori, veterani, djeca i Kup Grada Trilja

Ovogodišnji turnir igrat će se u više kategorija. U seniorskoj konkurenciji nagradni fond iznosi 4.000 eura za prvo mjesto, 2.000 eura za drugo, 700 eura za treće te 300 eura za četvrto mjesto. Kotizacija za seniore iznosi 100 eura.

Veterani, igrači 1991. godišta i stariji, plaćaju kotizaciju od 100 eura, a pobjedniku pripada 70 posto od uplata, uz pehar i medalje. U dječjoj kategoriji, za igrače 2012. godišta i mlađe, kotizacija iznosi 30 eura, a najbolje ekipe očekuju pehari i medalje.

Održat će se i Kup Grada Trilja, za koji kotizacija iznosi 70 eura, a najbolje ekipe također će biti nagrađene peharima i medaljama.

Prijave do kraja lipnja

Prijave za turnir traju od 1. lipnja do 30. lipnja, dok je tijek turnira predviđen od 6. srpnja do 1. kolovoza.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti kod organizatora na brojeve:

Josip: +385 95 513 6613

Ante: +385 99 743 6117