Osnovnu školu Trilj očekuje velika energetska obnova vrijedna gotovo dva milijuna eura. Službeno obilježavanje početka radova održat će se u četvrtak, 19. studenoga 2026. godine, a događaju će nazočiti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Projekt bi trebao donijeti značajne energetske uštede te kvalitetnije uvjete za učenike, nastavnike i ostale djelatnike škole.

U Osnovnoj školi Trilj uskoro započinje realizacija projekta „Energetska obnova OŠ Trilj”, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost školske zgrade.

Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 1.977.193,35 eura, od čega je 1.057.539,31 euro osigurano bespovratnim sredstvima.

Obnova zgrade, novi sustavi grijanja i hlađenja

Projekt obuhvaća niz zahvata kojima će se unaprijediti energetska učinkovitost školske zgrade.

Predviđena je obnova ovojnice zgrade, odnosno njezinih vanjskih dijelova koji utječu na toplinske gubitke, kao i modernizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije.

U sklopu projekta planirana je i ugradnja dizalice topline te zamjena postojeće unutarnje rasvjete energetski učinkovitijim rješenjima.

Manji troškovi energije i bolji uvjeti za učenike

Energetskom obnovom očekuje se smanjenje potrošnje energije, što bi dugoročno trebalo pridonijeti racionalnijem korištenju sredstava za održavanje školske zgrade.

Osim energetskih ušteda, cilj projekta je osigurati kvalitetnije i ugodnije uvjete za svakodnevni boravak i rad učenika, nastavnika i ostalih djelatnika Osnovne škole Trilj.