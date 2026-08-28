U Tribunju mu pretražili kuću: Policija pronašla stabljike marihuane i opremu za uzgoj

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Pretraga obiteljske kuće u kojoj osumnjičeni boravi obavljena je u četvrtak, 27. kolovoza, u Tribunju, i to na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku.

Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela sedam stabljika biljke cannabis sative, visokih između 30 i 100 centimetara, te 31,08 grama marihuane. Osim droge, pronađena je i oprema za uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru – dvije lampe sa sjenilom, dva LED rasvjetna tijela i transformator.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 46-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava protiv njega dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.