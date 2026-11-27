Hrvatska turistička zajednica pokrenula je early booking kampanju, odnosno kampanju za poticanje ranih rezervacija „John has already booked his trip to Croatia. Have you?”, čiji je cilj potaknuti interes za Hrvatsku kao turističku destinaciju te motivirati potencijalne goste na pravovremenu rezervaciju putovanja za ljeto 2027. Kampanja se provodi na pet važnih emitivnih tržišta, u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj i Švedskoj, a promotivne aktivnosti trajat će do kraja prosinca.

„Očekuje nas izazovna turistička godina u kojoj će veliku ulogu imati prilagodba tržišnim trendovima i različitim očekivanjima putnika. Želimo pozicionirati Hrvatsku kao prvi izbor pri planiranju sljedećeg ljetnog odmora te potaknuti putnike da svoje putovanje rezerviraju na vrijeme. Pritom nam je jednako važno osnažiti percepciju Hrvatske kao visokokvalitetne destinacije koja nudi mnogo više od sunca i mora, odnosno kao destinacije bogate autentičnim doživljajima, kulturom, gastronomijom, prirodom i aktivnostima koje odgovaraju interesima i motivima putnika na svakom od naših tržišta.

Istovremeno se nadovezujemo na odlične rezultate promotivnog videa s Johnom Malkovichem koji je kroz snažnu kreativnu priču dodatno pridonio međunarodnoj vidljivosti Hrvatske. Novom kampanjom nastavljamo graditi tu prepoznatljivost, potičući goste da našu zemlju istraže kroz njezine doživljaje i priče“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

U središtu kampanje su hrvatske turističke destinacije i regije poput Istre, Kvarnera, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika, kao i raznolika turistička ponuda koja obuhvaća sunce i more, enogastronomiju, kulturu, wellness, nautiku i aktivni odmor. Promotivne aktivnosti provode se kroz niz kanala, uključujući online oglašavanje, CTV, vanjsko oglašavanje te tiskane medije.