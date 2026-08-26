U tijeku je masovno brisanje računa na društvenim mrežama. Evo što se događa

Moralo je doći i do toga: tehnološki divovi koji su svijetu darovali generativnu umjetnu inteligenciju napokon se suočavaju s njezinim najprljavijim nusproizvodom - AI splačinama koje su naizgled preko noći preplavile kompletan internet, a ponajprije društvene mreže.

Naime, Silicijska dolina pokrenula je veliko čišćenje te digitalne kanalizacije: Spotify, YouTube, LinkedIn, TikTok, X i praktički svi ostali brišu stotine tisuća računa i milijune objava zatrpanih onime što se u međuvremenu ustalilo pod imenom 'AI slop' (ili AI splačine na hrvatskom), piše Jutarnji list.

Riječ je o pojmu koji je toliko ušao u svakodnevicu da ga je Merriam-Webster proglasio riječju godine za 2025. Naravno, nije 'slop' baš svaki sadržaj koji ispljune AI; to je onaj specifični, jeftini, zaboravljivi mulj koji se lako proizvede, još lakše širi i konzumira i istog trena zaboravi. Kako to slikovito opisuje New York Times (NYT), to je fast fashion koji istiskuje couture, roza ljiga koja proždire biftek.

Brojke su zapanjujuće. Spotify je u samo dvanaest mjeseci izbrisao više od 75 milijuna 'spam' pjesama. Da se shvati razmjer: cijeli aktivni katalog Spotifyja broji oko 100 milijuna pjesama, što znači da su izbrisali količinu jednaku gotovo tri četvrtine svega što legitimno postoji na platformi. A dotok ne prestaje - Spotifyjev Sam Duboff otkrio je da botovi svakodnevno na servere nabacaju oko 100.000 novih 'pjesama', od kojih velik dio nikada ne čuje nijedan živi čovjek.

Zašto se netko uopće trudi generirati milijune pjesama koje nitko ne sluša? Zato što je matematika krajnje jednostavna: svaki stream dulji od 30 sekundi generira autorsku naknadu. Postaviš stotine AI-generiranih 'beatova', pustiš botove da ih 'preslušavaju' i tiho odvlačiš novac iz zajedničkog bazena honorara koji bi inače pripao stvarnim glazbenicima.

A taj bazen nije mali - Spotify svake godine isplati oko 11 milijardi dolara. Francuski Deezer, kako prenosi NYT, otkrio je da je gotovo polovina pjesama koje mu dnevno stižu u sustav umjetno generirana - a Apple Music procjenjuje da je više od trećine svega što se na njega učita djelo AI-ja.

Za YouTube su Googleovi istraživači osmislili sustav - nazvan Scalable Cluster Termination System - koji je u šest mjeseci izbrisao oko 130.000 kanala niskokvalitetnog sadržaja. Umjesto da se procjenjuje svaki video zasebno, algoritam je tražio obrasce: tempo 'uploada', ponavljanje predložaka, koordinirano ponašanje.

Tako je detektirao 50.000 'klastera' računa koji su radili na neobično sličan način i obrisao ih. Vrijedi napomenuti da broj 130.000 dolazi iz akademskog rada, a ne iz službene YouTubeove objave, pa ga treba uzeti s dozom opreza - no smjer je nedvosmislen.