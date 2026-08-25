U tajnosti pokopan Filip Mihalić

Filip Mihalić, kontroverzni poduzetnik koji je preminuo u Dominikanskoj Republici pokopan je u utorak na varaždinskom groblju. Ranije su informacije sugerirale kako je njegov sprovod trebao biti tek u petak.

Iako je bilo najavljeno kako će posljednji ispraćaj Filipa Mihalića biti u petak 28. kolovoza, on je pokopan danas na varaždinskom groblju, javljaju Varaždinske vijesti.

Podsjetimo, 27-godišnjak iz Kneginca preminuo je 19. srpnja u Dominikanskoj Republici. Ondje mu je navodno pozlilo, a liječnici mu nisu mogli pomoći.

Njegovi roditelji su nekoliko dana kasnije preuzeli tijelo. Potvrdu o njegovoj smrti je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dobilo tek 3. kolovoza.

Filip Mihalić je, inače, bio sin bivšeg HDZ-ova načelnika općine Gornji Kneginec, Anđelka Mihalića. U srednjoj je školi pokrenuo tvrtku Buryen, preko koje je iz Kine uvozio tekstil.

No, javnosti je postao poznatiji tijekom epidemije koronavirusa, kad se doznalo da je zajedno s ocem organizirao proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova, zbog čega je dobio nadimak "Korona Kid". Protiv njega i oca je lani zbog toga podignuta optužnica.