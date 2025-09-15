U Sveučilišnoj galeriji u Splitu održava se izložba Joška Marušića „DANAS jesmo sutra nismo" i okrugli stol "Bez cenzure, molim"

U Sveučilišnoj galeriji u Splitu, u partnerstvu sa Zakladom Ane Marušić, 15. rujna u 20 sati otvara se izložba Joška Marušića „DANAS jesmo sutra nismo: karikature iz tjednika Danas (1982.-1992.)“, koja ostaje otvorena do 30. rujna. Izložbu će u društvu autora otvoriti prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, a predstaviti prof. dr. sc. Ana Marušić i Tea Luburić, prof.

Izložba donosi izbor političkih karikatura nastalih u razdoblju velikih društvenih i političkih promjena, kada su aktualni događaji pretvarani u duhovite i britke komentare stvarnosti.

Posjetitelji će imati priliku razgledati 50 reproduciranih karikatura i 6 originala, radova koji osim satiričkog sadržaja nose i prepoznatljiv Marušićev likovni crtež, jedinstven u izrazu i stilu.

Također, Sveučilišna galerija i Sveučilišna knjižnica u Splitu organiziraju okrugli stol „BEZ CENZURE, MOLIM“ koji će se održati u utorak, 16. rujna, u 19 sati u Sveučilišnoj galeriji (Ruđera Boškovića 31, Split).

Teme razgovora: karikatura, strip, hrvatski film i animirani film - u kontekstu hrvatske svakodnevice i društvene stvarnosti. Sudionici panela - istaknuti autori i stručnjaci Joško Marušić, Marko Ivić, Mladen Vuković, Igor Brešan, Veljko Popović i Vladimir Davidenko.

Moderatorice programa: Helena Trze Jakelić (voditeljica Sveučilišne galerije) i Anđela Boljat (Sveučilišna knjižnica)

Ulaz slobodan.