U susret Danu sjećanja: Učenici OŠ Bol 3D olovkama izradili vučedolske golubice

U organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Splita, u prostoru Gradske knjižnice Marka Marulića – Brodarica, održana je prigodna radionica modeliranja 3D olovkama na kojoj je sudjelovalo 19 učenika 4. razreda Osnovne škole Bol.

U susret nadolazećem Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se obilježava 18. studenoga, učenici su se kroz praktičan rad upoznali s tehnikom 3D crtanja i izradili vlastite trodimenzionalne modele vučedolske golubice. Uz stručno vodstvo, djeca su s velikim zanimanjem i pažnjom svladavala rad s 3D olovkama, spajala elemente te svoje ideje pretvarala u prepoznatljive simbolične oblike koje su na kraju ponijela kući kao trajnu uspomenu.

Radionicu je vodila stručna suradnica ZTK grada Splita Valentina Čokić, a u njezinoj provedbi aktivno su sudjelovale i učiteljica Jasenka Barišić, školska knjižničarka Ana Bučević Romić, knjižničarka GKMM-a Silvia Ursić te djelatnik ZTK grada Splita Zoran Knez.

Ovakve tematske i interaktivne radionice imaju snažan odgojno-obrazovni učinak jer istovremeno potiču razvoj fine motorike, kreativnosti i tehničkog razmišljanja te na djeci blizak način njeguju sjećanje na važne povijesne datume. Događaj je ujedno nastavak dugogodišnje uspješne suradnje između ZTK grada Splita, Osnovne škole Bol i Gradske knjižnice Marka Marulića, a njime se nastavljaju i brojne edukativne aktivnosti Zajednice u godini obilježavanja njezinih 80 godina djelovanja, usmjerene na promicanje tehničke kulture među mladima i jačanje povezanosti škole s lokalnom zajednicom.