U Supetar stigla nova pojačanja: Vatrogasci dolaze pomoći kolegama na požarištu

U Supetar su danas stigle nove vatrogasne snage koje će se priključiti kolegama angažiranima na požarištu na Braču.

Nakon dugotrajnog angažmana i sati provedenih na terenu u zahtjevnim uvjetima, dodatne ekipe bit će raspoređene prema potrebama na požarištu. Njihov dolazak omogućit će i zamjenu dijela vatrogasaca koji su već dugo na intervenciji.

Požar na Braču i dalje zahtijeva velik angažman zemaljskih i zračnih snaga. Vatrogasci se bore s aktivnim dijelovima požarišta, dok se situacija neprestano prati kako bi se na eventualna nova žarišta moglo reagirati na vrijeme.

Na otoku su i dalje angažirane brojne vatrogasne snage, a u gašenju sudjeluju i protupožarni zrakoplovi. Cilj ostaje isti – staviti požar pod kontrolu, zaštititi naseljena područja i imovinu te spriječiti njegovo daljnje širenje.

Dolazak novih vatrogasaca u Supetar još jednom pokazuje koliko je u ovakvim situacijama važna solidarnost i suradnja vatrogasaca iz različitih dijelova Hrvatske.

Dok jedni odlaze prema požarištu, drugi nakon odrađenih sati na terenu dobivaju priliku za odmor. Smjene se nastavljaju, a borba s vatrom na Braču i dalje traje.