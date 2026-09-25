"U suočavanju s rakom nitko ne bi trebao ostati sam": Splitska psihologinja otkriva kako se nositi sa strahom nakon dijagnoze

Prva nedjelja u listopadu u Splitu rezervirana je za humanitarnu utrku Race for the Cure čime se grad pod Marjanom pridružio globalnom pokretu u borbi protiv raka dojke. Utrku i šetnju organizira Županijska udruga protiv raka Split, ove će godine biti osma po redu, a očekuje se veliki broj sudionika.

Tema raka niti malo nije jednostavna, a suočavanje pacijenata s dijagnozom proces je koji traje. O prihvaćanju stanja u kojem se pacijent našao za naš portal govori klinička psihologinja i psihoterapeutkinja na Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC- a Split Tanja Kuprešak. Kaže da su strah, šok, tuga, ljutnja i nevjerica razumljive reakcije te da psihološka podrška može pomoći osobi da strah ne preuzme kontrolu nad njezinim životom.

- Prva reakcija na dijagnozu može biti vrlo različita. Osoba ne mora odmah biti jaka niti pozitivno razmišljati. Prirodno je da treba vrijeme za proradu neugodnih osjećaja, da se isplače ako ima potrebu za tim. Dovoljno je dopustiti sebi da reagira onako kako u tom trenutku može.

Kaže da je u prvim danima važan prostor za razgovor s bliskom osobom ili stručnjakom, dok je ponekad najveća pomoć ne ostati sam sa svojim strahovima, a i strah često raste u prostoru neizvjesnosti. Pacijentima može pomoći da svoja pitanja zapišu i postave liječničkom timu te da informacije traže iz pouzdanih medicinskih izvora, umjesto da pokušavaju svoju dijagnozu "istraživati" nasumičnim pretraživanjem interneta.

- Strah se često mijenja kroz različite faze bolesti i liječenja. Nekoga najviše plaši sama dijagnoza, nekoga nuspojave liječenja, gubitak tjelesnih funkcija ili promjena izgleda, dok se drugi boje da neće moći nastaviti svoj dotadašnji život. Kod mnogih je vrlo snažan osjećaj neizvjesnosti, što će se dogoditi, hoće li liječenje djelovati, kako će reagirati na terapiju i kako će njihov život izgledati nakon svega. Može se pojaviti i snažan strah od smrti, o kojem se ponekad teško govori.

Psihološka podrška može biti važan dio cjelokupne skrbi za osobu oboljelu od raka. Iako psiholog ne liječi samu bolest može pomoći pacijentu da se lakše nosi s emocionalnim i psihološkim posljedicama dijagnoze i liječenja, kaže Kuprešak i dodaje da je važno potražiti pomoć u slučaju dugotrajne ili vrlo intenzivne tjeskobe, izražene potištenosti, nesanice, osjećaja beznađa ili povlačenja od drugih ljudi i aktivnosti.

Veliko značenje u procesu liječenja ima i podrška obitelji i bliskih ljudi koji će poštovati pacijentovu autonomiju, ističe Kuprešak, i nastavlja kako je odnos prema osobi važniji od samih riječi. Iskrena prisutnost, podrška, strpljenje i poštovanje njezinih osjećaja mogu značiti mnogo više od bilo kakvih utješnih fraza, prisnažuje.

- U suočavanju s rakom nitko ne bi trebao ostati sam. Ponekad ne možemo ukloniti nečiji strah, ne možemo dati odgovore na sva pitanja i ne možemo obećati kakav će biti ishod. Ali možemo biti uz osobu dok kroz sve to prolazi. Budimo podrška, prijavimo se na humanitarnu manifestaciju Race for the Cure, koja se svake godine održava u Splitu s ciljem pružanja pomoći ženama oboljelima od raka dojke, ali i ulaganja u prevenciju i rano otkrivanje bolesti.

Race for the Cure će se ove godine održati 4. listopada na splitskoj Rivi s početkom u 11 sati. Sudjelovanjem, građani ne pomažu samo jednoj manifestaciji, njihova se pomoć pretvara u konkretne projekte, preventivne preglede i podršku ženama diljem županije.

Prijave su na www.raceforthercure.eu