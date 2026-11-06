U subotu se zatvara dio Splita zbog utrke: Mijenjaju se trase autobusa, jedna linija neće voziti

U subotu 07.11.2026.g. u vremenskom periodu od 11:00 do 12:00 sati gradsko društvo Crvenog križa Split, u sklopu svojih javnozdravstvenih aktivnosti organizira sportsko – rekreativnu manifestaciju pod nazivom „ĐIRATON – tek iz zdrave navike“.

Glavno mjesto događanja (start i cilj) bit će na Splitskoj rivi, a trkački i rekreativni dio manifestacije odvijat će se na sljedećim prometnicama:

Splitska riva – prema crkvi Sv. Frane - Trumbićeva obala – Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića – (okret kod Banovine za kraću rutu od 2,5 km., odnosno okret ispred ulaza u Vila Dalmaciju za dužu rutu od 5 km) – povratak istom dionicom natrag na rivu.

Za vrijeme održavanja utrke na navedenim prometnicama iste će se zatvoriti za sav promet dok ne prođu natjecatelji, a promet će se odvijati sukladno uputama i fizičkoj regulaciji od strane djelatnika prometne policije.

Shodno navedenom autobusne linije br.7, br.8 i br.21 pri dolje navedenim polascima koristit će kao početno - završno stajalište okretište kod studentskog doma na Spinutu, dok linija br. 12 neće prometovati pri dolje navedenim polascima.

br. 7 Žnjan – Zapadna obala u 10:15 sati

Zapadna obala – Žnjan u 11:00 sati

br. 8 Žnjan – Zvončac u 10:20 i 10:50 sati

Zvončac – Žnjan u 11:00 i 11:30 sati

br. 12 Sv. Frane – Bene u 11.00 sati / Bene – Sv. Frane u 11.30 sati (ne prometuje)

br.21 Sveti Frane – Zenta – Sveti Frane u 11:30 sati