U subotu se zatvara dio prometnica u Splitu! Ne, nije zbog Hajduka, niti su u pitanju ulice oko Poljuda

Splićane i sve koji u subotu, 7. studenoga, planiraju automobilom prema centru grada očekuju privremene promjene u prometu. Zbog održavanja javnozdravstvene sportsko-rekreativne manifestacije „ĐIRATON – tek iz zdrave navike“, pojedine prometnice bit će potpuno zatvorene za vozila, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca.

Kako su izvijestili iz Gradskog društva Crvenog križa Split, privremena regulacija prometa bit će na snazi u subotu, 7. studenoga 2026., od 11 do 12 sati, kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika manifestacije, rekreativaca i građana.

Koje će prometnice biti zatvorene?

Manifestacija obuhvaća dvije trase, ovisno o tome sudjeluju li građani u trčanju ili šetnji.

Trasa od pet kilometara, namijenjena trkačima, započinje na splitskoj Rivi, a nastavlja se preko Trumbićeve obale, Obale kneza Branimira i Šetališta Ivana Meštrovića do ulaza u Vilu Dalmaciju, gdje je predviđen okret. Sudionici se zatim istim putem vraćaju na Rivu.

Trasa od 2,5 kilometra, namijenjena šetnji i trčanju, također počinje na Rivi te vodi preko Trumbićeve obale do rotora kod Banovine, nakon čega slijedi povratak istom dionicom.

Na navedenim prometnicama promet će biti potpuno obustavljen tijekom održavanja manifestacije.

Posebna upozorenja vozačima

Iz Crvenog križa Split naglašavaju da će zatvorene dionice biti pod nadzorom policijskih službenika i redarske službe.

Autobusne linije javnog gradskog prijevoznika Promet Split koje prometuju navedenim područjem bit će privremeno preusmjerene ili obustavljene.

Vozačima se preporučuje da između 11 i 12 sati koriste alternativne prometne pravce te računaju na moguće zastoje u okolnim ulicama.

Promet se normalizira nakon podneva

Prema najavi organizatora, promet bi se trebao normalizirati odmah nakon 12 sati.

Iz Gradskog društva Crvenog križa Split zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom privremene regulacije prometa.

Manifestacija „ĐIRATON – tek iz zdrave navike“ održava se s ciljem promicanja zdravih životnih navika, rekreacije i tjelesne aktivnosti.