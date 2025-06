U subotu se u Splitu održava Hod za život: "Hodat ćemo za zaštitu prava na život od začeća pa sve do prirodne smrti"

Ovogodišnji Hod za život održava se u subotu, a o tome su danas govorili članovi organizacijskog tima Hoda za život, obitelj i Hrvatsku.

"Hod za život u Splitu se održava ove subote 14. lipnja. Okupljanje je na Trgu Gaje Bulata u 19 sati. Geslo ovogodišnjeg Hoda za život glasi - Izaberi život i majku i dijete. Na svakom Hodu za život pa tako i ove subote u Splitu dočekat će vas brojni volonteri. Volonteri Hoda za život su ljudi različitih dobi i profesija koji svojim znanjem, vještinama i donacijama omogućuju građanima da javno iskažu svoje neslaganje s nepravednim zakonom iz doba komunizma koji stvara dojam da je usmrćivanje nerođenog dječaka ili djevojčice nešto prihvatljivo ili čak dobro", kazala je moderatorica Sara Popović.

Medijima su se nakon Popović obratili članovi organizacijskog tima Hoda za život, obitelj i Hrvatsku Brankica Boljat i Bruno Zebić.

"Hodat ćemo za zaštitu prava na život od začeća pa sve do prirodne smrti. Hodat ćemo za apsolutnu zakonsku i svaku socijalnu, društvenu, ekonomsku zaštitu djeteta, njegove majke, oca i cijele obitelji. Naša ljudska i građanska dužnost je zaštititi i voljeti život i to je temelj na kojem želimo graditi snažnu i pravednu Hrvatsku. Djeca su naše najveće bogatstvo, a život je dar koji zaslužuje poštovanje i zaštitu. Želimo Hrvatsku koja s ponosom gleda u budućnost u kojoj se mladi ne boje živjeti nego prihvaćaju novi život. Vrijeme je da znanstvena i ljudska činjenica da život počinje začećem bude u službi hrvatskog naroda, hrvatske obitelji. Činjenica je da je svako dijete dar i svi smo mi pozvani biti zaštitnici žena i djece. Kao muškarci, supruzi u očevi u svojim obiteljima dijelimo obaveze i odgovornosti sa našim majkama i suprugama. Pokažimo da živimo u društvu koje voli život, od prvog otkucaja srca nerođenog djeteta pa do prirodne smrti. Hod za život snažan je izraz te ljubavi i brige. Pobačaj nije pravo nego rana. Pobačaj zaustavlja otkucaje ljudskog srca, zato izaberimo život", kazao je Zebić.

"Prekid trudnoće nikad nije rješenje jer svako dijete, dječak ili djevojčica, je neponovljiva osoba. Usmrćivanje nerođenog djeteta je najveći oblik nasilja jer se događa bespomoćnom biću i događa se pod zakonskom zaštitom. Mi želimo hodati za život zato što želimo slaviti život svakog čovjeka i želimo pozvati sve ljude na solidarnost, međusobno pomaganje, brigu o trudnicama, obiteljima i djeci", kazala je Boljat.