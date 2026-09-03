U subotu posljednji ispraćaj Ivana Gudelja: Legendarni nogometaš bit će pokopan u Zmijavcima

Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja, legendarnog Hajdukovog nogometaša, održat će se u subotu, 5. rujna, u 16.30 sati na groblju Svih svetih u Zmijavcima.

Vijest o njegovoj smrti odjeknula je među brojnim ljubiteljima nogometa, posebno u Dalmaciji i među navijačima Hajduka. Od legendarnog nogometaša posljednjih se dana opraštaju bivši suigrači, prijatelji, sportski djelatnici i brojni navijači.

Rođeni Imoćanin ostavio je dubok trag u Hajduku, za koji je nastupao tijekom zlatnog razdoblja splitskog kluba početkom 1980-ih. Bio je kapetan momčadi i jedan od njezinih ključnih igrača, a s Bijelima je stigao i do polufinala Kupa UEFA 1984. godine.

Njegovu iznimnu karijeru prerano je prekinula bolest, zbog koje je morao završiti s profesionalnim igranjem nogometa. Ipak, Gudelj je ostao snažno vezan uz nogomet i Hajduk, a generacije navijača pamte ga kao velikog igrača, ali i čovjeka koji je svojim karakterom ostavio poseban trag.

Od Ivana Gudelja oprostit će se u subotu njegovi najbliži, prijatelji, bivši suigrači i brojni štovatelji, a posljednji ispraćaj bit će prilika da mu se Zmijavci, Imotska krajina i nogometna Dalmacija još jednom zahvale za sve što je dao sportu i ljudima koji su ga voljeli.