U SUBOTU GLOW RUN SPLIT Trkači će preuzeti grad, dio prometa zatvara se zbog utrke

Split će u subotu, 3. listopada, biti domaćin sportskog događaja GLOW RUN SPLIT, utrke na pet i deset kilometara koju organizira Udruga Proaktiv u suradnji s RUN CROATIA j.d.o.o. Start utrke zakazan je za 19:30 sati, dok će pripreme za natjecanje početi već oko podneva. MEDIJI 2026

Start i cilj bit će na dnu Marmontove ulice, a trkači će prolaziti preko Rive, uz Sv. Franu, Trumbićevom obalom, Obalom kneza Branimira i Šetalištem Ivana Meštrovića sve do ulaza u Vilu Dalmaciju, gdje će biti okretište i punkt s vodom. Nakon povratka prema Rivi, natjecatelji na duljoj dionici istu će trasu proći još jednom, a ciljna ravnina bit će na splitskoj Rivi. MEDIJI 2026

Dio prometa bit će zatvoren

Organizatori posebno upozoravaju građane i vozače da će zbog održavanja utrke promet navedenom trasom biti zatvoren od 19:30 do 20:40 sati, pa se u tom razdoblju mogu očekivati privremene promjene u prometovanju. MEDIJI 2026

Nakon sportskog dijela programa uslijedit će proglašenje pobjednika, zajednička večera i druženje, a završetak manifestacije planiran je oko 23 sata.