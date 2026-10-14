U subotu 8. Lučka biciklijada: Mali biciklisti velikog srca voze za Udrugu Autizam 365

Biciklijadu organizira Volonterski klub Lučac Osnovne škole Lučac u suradnji s Volonterskim centrom Udruge „MI” – Split, a održat će se od 9 do 13 sati na platou škole u Omiškoj ulici 27.

Očekuje se sudjelovanje oko 50 učenika od prvog do petog razreda, koji će se okušati u vožnji bicikla na posebno pripremljenom poligonu. U organizaciji i provedbi aktivnosti sudjelovat će i tridesetak volontera iz OŠ Lučac i Gradskog društva Crvenog križa Split, koji će pomagati natjecateljima i brinuti o njihovoj sigurnosti.

Ono što ovu biciklijadu čini posebnom njezina je humanitarna dimenzija. Mali natjecatelji svoje će startne brojeve osigurati donacijama, a sav prikupljeni novac od sudionika i posjetitelja bit će namijenjen Udruzi Autizam 365, koja pruža podršku djeci i mladima iz spektra autizma te njihovim obiteljima.

Udruga kroz edukativne, kreativne, sportske i socijalizacijske aktivnosti potiče uključivanje djece i mladih s autizmom u svakodnevni život zajednice. Suradnja se neće zaustaviti samo na biciklijadi jer su tijekom ove školske godine planirana i zajednička druženja te različite aktivnosti članova udruge i učenika OŠ Lučac.

Cilj Lučke biciklijade nije samo natjecanje, već i poticanje zdravih životnih navika, aktivnog provođenja slobodnog vremena te razvijanje osjećaja solidarnosti, volonterstva i pomaganja drugima od najranije dobi.

Ove godine priliku za vožnju na poligonu imat će i posjetitelji, pa organizatori pozivaju sve građane da se pridruže, podrže male bicikliste navijanjem i donacijama te tako daju svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji.

Održavanje osme Lučke biciklijade podržavaju Leda d.d., Grafički studio Pixera, Extreme Shop Split i Sandwich bar Rizzo.

Subotnje druženje na Lučcu tako će još jednom pokazati kako se sport, dječji entuzijazam i volonterstvo mogu povezati u zajedničkom cilju – pomoći onima kojima je podrška potrebna.