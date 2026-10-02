U Strožancu završena rekonstrukcija javne rasvjete vrijedna oko 70 tisuća eura

U dijelu Ulice Domovinskog rata u Strožancu završeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete, čime je dodatno unaprijeđena komunalna infrastruktura i sigurnost ovog dijela Podstrane.

Radovi su obuhvatili dionicu u duljini od oko 430 metara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi približno 70.000,00 eura s PDV-om.

Rekonstrukcijom je osigurano kvalitetnije, pouzdanije i suvremenije osvjetljenje prometnice, što će pridonijeti većoj sigurnosti pješaka i vozača, ali i ugodnijem korištenju javnog prostora u večernjim satima.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako su ulaganja u komunalnu infrastrukturu važan dio kontinuiranog razvoja općine.

„Završetkom rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Domovinskog rata napravili smo još jedan konkretan korak u unaprjeđenju komunalne infrastrukture u Strožancu. Riječ je o dionici dugoj oko 430 metara, a vrijednost radova iznosi oko 70 tisuća eura s PDV-om. Naš je cilj kontinuirano ulagati u infrastrukturu koja izravno utječe na svakodnevni život naših mještana, a kvalitetna i pouzdana javna rasvjeta svakako je jedan od važnih elemenata sigurnosti i uređenosti naselja“, kazao je načelnik Mijo Dropuljić.

Dodao je kako će Općina Podstrana i u narednom razdoblju nastaviti s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja.

„Podstrana se razvija i raste, a s tim rastom moramo pratiti i potrebe naših stanovnika. Zato nastavljamo ulagati u projekte koji možda na prvi pogled djeluju kao pojedinačne infrastrukturne intervencije, ali zajedno čine važan dio podizanja standarda života u našoj općini. Nastavljamo raditi na tome da svaki dio Podstrane bude sigurniji, uređeniji i kvalitetniji za život“, poručio je Dropuljić.

Završena rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Domovinskog rata još je jedno ulaganje u modernizaciju komunalne infrastrukture i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za svakodnevni život stanovnika Podstrane.