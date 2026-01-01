U stravičnom sudaru u Dalmaciji poginuo vatrogasac. Općina je zavijena u crno: "Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima"

Tragična prometna nesreća koja se jutros dogodila na dionici državne ceste D33 između Pakova Sela i Žitnića odnijela je život člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš.

Kako je potvrđeno, u nesreći su sudjelovala dva osobna vozila. Prema policijskom izvješću, 27-godišnji vozač, koji je ujedno bio i član DVD-a Drniš, prešao je u suprotnu prometnu traku, nakon čega je došlo do frontalnog sudara s vozilom kojim je upravljala 33-godišnjakinja. Od zadobivenih ozljeda 27-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće, dok je vozačica s teškim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu, gdje je zadržana na liječenju.

Zbog očevida promet je na navedenoj dionici bio zatvoren od 4.30 do 8.24 sati te se odvijao obilaznim pravcima. O događaju će biti dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljena je emotivna objava.

- Počivao u miru kolega.... Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima .... Vatrogasac nikad ne umire,on vječno živi u srcima onih kojima je pomogao ... - napisali su.