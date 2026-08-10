U Stobreču je show, pogledajte koga smo sve susreli

Stobreč je večeras ponovno jedno od središta dobre zabave u Dalmaciji. Tradicionalna proslava blagdana sv. Lovre okupila je brojne mještane i posjetitelje, a naša ekipa bila je na licu mjesta i zabilježila dio atmosfere koja vlada u ovom splitskom naselju.

Procesija i sveta misa u čast sv. Lovre

Program obilježavanja blagdana sv. Lovre započeo je tradicionalnim vjerskim dijelom. Ulicama Stobreča održana je procesija, nakon koje je služena svečana sveta misa. Riječ je o tradiciji koja iz godine u godinu okuplja veliki broj vjernika, mještana i njihovih gostiju.

Večeras fešta u Centralnom stobrečkom parku

Nakon dnevnog programa, večeras je u središtu pozornosti Centralni stobrečki park, gdje posjetitelje očekuje glazbeni program. Od 21 sat nastupa Klapa Iskon, dok će u 22 sata pozornicu preuzeti Siniša Vuco, čiji će koncert zasigurno dodatno zagrijati atmosferu i privući brojne obožavatelje.

Program traje sve do ponoći.

I mi smo večeras prošetali Stobrečem, zavirili među okupljene i provjerili kakva atmosfera vlada na jednoj od tradicionalnih ljetnih fešti. Uz glazbu i druženje, oko prostora održavanja manifestacije postavljeni su i prigodni ugostiteljski i prodajni štandovi, pa posjetiteljima ne nedostaje sadržaja. Tko je sve večeras stigao u Stobreč, koga smo susreli i kakva atmosfera vlada među posjetiteljima, pogledajte u našoj velikoj fotogaleriji.