U stanu u Splitu planula baterija električnog bicikla: Požar izbio na trećem katu zgrade

U stanu na trećem katu stambene zgrade u Tršćanskoj ulici u Splitu u srijedu je izbio požar baterije električnog bicikla, zbog čega su morali intervenirati splitski vatrogasci.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojava o požaru zaprimljena je u 14:01 sati.

Na mjesto događaja upućeno je šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vatrogasnim vozilom.

U službenom izvješću nisu navedene informacije o eventualno ozlijeđenim osobama niti o nastaloj materijalnoj šteti.

Požari litij-ionskih baterija, kakve se često koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja topline, mogućnosti širenja požara i oslobađanja štetnih plinova