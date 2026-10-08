U stanu u Splitu planula baterija električnog bicikla: Požar izbio na trećem katu zgrade

U stanu na trećem katu stambene zgrade u Tršćanskoj ulici u Splitu u srijedu je izbio požar baterije električnog bicikla, zbog čega su morali intervenirati splitski vatrogasci.
Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojava o požaru zaprimljena je u 14:01 sati.
Na mjesto događaja upućeno je šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vatrogasnim vozilom.
U službenom izvješću nisu navedene informacije o eventualno ozlijeđenim osobama niti o nastaloj materijalnoj šteti.
Požari litij-ionskih baterija, kakve se često koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja topline, mogućnosti širenja požara i oslobađanja štetnih plinova
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