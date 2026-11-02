U stanu 52-godišnjaka iz Hrvatske pronađene stotine fotografija seksualnog iskorištavanja djece

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Optužnica je podignuta 7. rujna 2020. godine pred vijećem za mladež Općinskog suda u Bjelovaru, a muškarca se tereti za kazneno djelo iz članka 163. Kaznenog zakona.

Prema navodima optužnice, 52-godišnjak je 16. travnja 2019. godine u svom stanu u Bjelovaru, na zasad neutvrđen način, pribavio i posjedovao 60 fotografija te 257 listova s ispisanim fotografijama seksualno eksplicitnog sadržaja koji uključuje djecu.

Osim toga, na tvrdom disku njegova prijenosnog računala pronađene su još 72 fotografije istog sadržaja.

Ukupno je riječ o 132 digitalne i pojedinačne fotografije te 257 listova s ispisanim fotografijama, prema podacima koje je objavilo Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici.

Optužnica je podignuta zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, a o kaznenoj odgovornosti optuženika odlučuje nadležni sud.