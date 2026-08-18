U Stanićima im je izgorjelo sve, a zamalo nisu poginuli supružnici: "Morao sam probiti blokadu, u posljednji trenutak odvezao sam ženu od gorućeg imanja!"

Obitelj Hanje i Branka Braića je u vihoru katastrofalnog požara izgubila praktički sve što su stvarali godinama, a nedostajala je samo koja sekunda da ne izgube i ono najdragocjenije, vlastite živote!

Strašne stvari nam prepričavaju supružnici, kojima je na području Stanića vatrena kataklizma odnijela sve, kuću, dokumente, sve.

- Na nama je odjeća od prekjučer, što smo imali na sebi tako smo pobjegli, još se ćuti dim... - kaže nam Hanja dok sa suprugom ide na Hitnu pomoć. 'Strašno je bilo te noći, strahotno! Muž je odveo dvije kćeri do magistrale, vozio ih je koliko se moglo, malo su se uspaničile pa su čak dio puta do sigurnosti trčale, do zeta koji je došao po njih...' - prepričava žena koja se očigledno uspjela smiriti od šoka, iako je po nju i tri njihova psa suprug stigao u posljednji trenutak. Požar je bio svugdje oko njih, oko imanja, uspjeli su ući u automobil i doslovno pobjeći od užarenih jezika vožnjom 'u rikverc'!

- Uspio je suprug naći nešto malo mjesta, okrenuti automobil, mislila sam da ćemo završiti u provaliji! Manje od minut je bilo pitanje hoćemo li uspjeti pobjeći. - prepričava nam Hanja, a uključuje se suprug, branitelj i 20 postotni invalid Domovinskog rata koji boluje od PTSP-a.

- Ovo je terorizam, tkogod je zapalio ovaj požar! I moram još nešto reći, da me policija na punktu nije htjela pustiti natrag po ženu, morao sam probiti blokadu, i jedva sam stigao po nju, jedva smo se spasili! Nisu mi dali proći, to me boli! Mogli smo poginuti i ona i ja... - još uvijek proživljava te trenutke Branko Braić.

Kako i ne bi, čovjek koji je preživio Domovinski rat morao je probijati blokadu kako bi spasio suprugu.

- Sve nam je izgorjelo, i moja dokumentacija i odjeća, ali znate što mi je najgore? Danas kada naši prijatelji organiziraju pomoć, kad vidim da ljudi uplate deset ili 15 eura. To mi je najgore, jer nismo sirotinja, barem nismo bili, i kad vidim da čovjek kome je možda potrebniji, koji nema, taj novac uplaćuje, otkida sebi od usta. Gdje su sad ti bogati? - zapitao se naš sugovornik.

Supruga Hanja već je okrenula list...

- Moramo otići gore do kuće i pokupiti sve, odnijeti u Peovicu (komunalno u Omišu, op.a.)... Trenutno smo na Sumpetru kod jedne obitelji, ali planiramo se vratiti u Staniće. Gdje smo živjeli je sve izgorjelo, no dio kuće kojeg smo rentavali, a to nam je bio jedini izvor prihoda, se možda može osposobiti da se tu nekako vratimo. Treba još pričekati izvješće i zapisnik policije. - pokušava se Hanja Braić prilagoditi situaciji u kojoj su u roku od nekoliko sati ostali bez svega što su cijeli život mukotrpno gradili. Srećom je cijela obitelj preživjela ovu nezapamćenu vatrenu stihiju.