U srijedu stiže djelomična pomrčina Sunca, evo kada i gdje će se najbolje vidjeti

Pomrčina Sunca nije nikakva novost, pa čak ni rijedak događaj, ali plijeni pažnju ljudi već tisućama godina. Zbog ovog fenomena – koji se iz različitih dijelova svijeta može vidjeti u prosjeku dva do tri puta godišnje - mnogi su spremni otputovati tisućama kilometra kako bi ga doživjeli uživo, piše Pun kufer.

Ljudski zapisi o promatranju pomrčine Sunca sežu 4000 godina unatrag – o njoj su pisali još stari Kinezi i Babilonci.

U mnogim kulturama se smatrala kaznom bogova – te su na temelju tih vjerovanja stvorene zanimljive legende i mitovi. Kinezi su vjerovali da nastaje kad divovski zmaj pokuša progutati Sunce, a da bi ga spriječili u tom naumu udarali su glasno u bubnjeve i tako ga pokušali otjerati.

Asteci i Maje vjerovali su da Sunce umire tijekom pomrčina, da se bogovi svađaju i da im prijete uništenjem, pa su im prinosili ljudske žrtve kako bi ih odobrovoljili. Vikinzi su mislili da dva vuka - Sköll i Hati, neprestano progone Sunce i Mjesec, a pomrčina nastaje kada ih uspiju sustići i ugristi.

Danas je jasno da je pomrčina Sunca prirodna pojava koja nastaje kada se Mjesec nađe između Sunca i Zemlje pa djelomično ili potpuno zakloni Sunce.

Djelomična pomrčina Sunca moći se vidjeti i ove srijede, 12. kolovoza 2026. godine. Najbolju poziciju za promatranje imat će Španjolci i Islanđani, ali ista će biti djelomično vidljiva i iz Hrvatske.

U većini hrvatskih gradova prvi naznake djelomične pomrčine vidjet će se između 19.25 sati i 19.30 sati nisko na zapadnom horizontu. Pojava će biti vidljiva, ovisno o lokaciji sve do 19.57 sati i 20.17 sati.

Treba imati na umu da će u Hrvatskoj Sunce zaći prije nego što pomrčina dosegne svoj vrhunac, odnosno u trenutku kad Mjesec prividno najdublje prodre ispod Sunčevog diska.

Najbolju poziciju za promatranje ove pojave imat će građani u zapadnoj Hrvatskoj poput Istre i Kvarnera, no vidljiva će biti i iz Zagreba, Splita i Osijeka.

Najbolje bi bilo popeti se na uzvisinu poput brda ili zgrade, ali s potpuno otvorenim pogledom prema zapadu.