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U srijedu navečer dio Marine zatvara se za promet

Zbog održavanja manifestacije u sklopu Marinskih ljetnih događanja, promet će biti zatvoren od 19 sati do ponoći, a građani se mole da na vrijeme uklone vozila

Stanovnike i posjetitelje Marine u srijedu, 12. kolovoza, očekuje privremena regulacija prometa zbog održavanja jedne od manifestacija u sklopu Marinskih ljetnih događanja.

Promet će biti zatvoren od 19 sati do ponoći u dijelu Ulice Gornje Podkućine, odnosno na potezu od kućnog broja 27 do 52.

Iz Turističke zajednice općine Marina i Općine Marina mole građane da svoja parkirana vozila uklone s navedenog dijela ulice najkasnije do 19 sati, kako bi se omogućilo nesmetano održavanje programa.

Vozače se poziva na razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa.

 

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