U srcu Dioklecijanove palače pripremaju se radovi vrijedni preko milijun eura! Split traži izvođača

U samom srcu povijesne jezgre Splita priprema se značajan građevinski zahvat. Grad Split raspisao je javnu nabavu za sanaciju Etnografskog muzeja, ustanove koja već desetljećima čuva bogatu građu posvećenu tradicijskom životu, običajima i kulturnom nasljeđu Dalmacije.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 900.000 eura bez PDV-a, odnosno 1.125.000 eura s uključenim porezom. Riječ je o investiciji koja bi trebala pridonijeti očuvanju prostora u kojemu se susreću povijest Splita i baština dalmatinskog čovjeka.

Sanacija u jednom od najvrjednijih dijelova Splita

Etnografski muzej smješten je unutar povijesne jezgre grada, u prostoru koji je dio iznimno vrijedne graditeljske cjeline Dioklecijanove palače.

Takva lokacija predstavlja posebnu odgovornost pri izvođenju građevinskih radova. Za razliku od zahvata na suvremenim objektima, sanacija u zaštićenoj povijesnoj cjelini zahtijeva pažljivo planiranje i usklađivanje s pravilima zaštite kulturne baštine.

Muzej čuva vrijedne zbirke tradicijskog odijevanja, rukotvorina, predmeta svakodnevne uporabe i drugih svjedočanstava života na dalmatinskom prostoru. Upravo zbog toga njegovo održavanje ima značaj koji nadilazi uobičajene građevinske radove.

Ponude se primaju do 19. studenoga

Javna nabava objavljena je 29. listopada, a zainteresirani izvođači mogu dostaviti ponude do 19. studenoga 2026. godine u 10 sati.

Postupak je evidentiran pod brojem 2026/S F02-0011319, a naručitelj je Grad Split.

Valja naglasiti da se zasad radi o postupku odabira izvođača. Procijenjena vrijednost ne mora biti jednaka konačno ugovorenom iznosu, a objava natječaja ne znači da su građevinski radovi već započeli.

Hoće li muzej biti otvoren tijekom radova?

Jedno od važnijih pitanja odnosi se na opseg predviđene sanacije. Iz osnovnih podataka o nabavi ne može se pouzdano zaključiti koji će dijelovi muzeja biti obuhvaćeni radovima i hoće li biti potrebna privremena ograničenja pristupa posjetiteljima.

Također treba utvrditi planirano trajanje radova i posebne konzervatorske uvjete koji se primjenjuju na zahvat.

Ulaganje u prostor koji čuva dalmatinski identitet

U vremenu kada se velik dio javne pozornosti usmjerava na prometne i komunalne projekte, ulaganja u kulturnu infrastrukturu imaju posebnu važnost.

Etnografski muzej čuva materijalne tragove života generacija Dalmatinaca, od načina odijevanja i obrtničkih vještina do običaja koji su oblikovali identitet ovog prostora.

Najavljena sanacija zato nije samo pitanje održavanja jedne zgrade nego i ulaganje u uvjete u kojima se ta baština čuva i predstavlja budućim generacijama.