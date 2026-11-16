U Srbiji uhićen Patrik Drid

Dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Novom Sadu, Patrik Drid, priveden je u ponedjeljak, 16. studenoga, prenose srpski mediji. Njegovo privođenje dogodilo se upravo na dan kada se na fakultetu trebalo odlučivati o povjerenju njegovu vodstvu.

Prema informacijama koje su objavili srpski mediji, privođenje se navodno povezuje sa slučajem iznajmljivanja sportskih dvorana koje je koristio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, poznat i pod kraticom DIF.

Točne okolnosti privođenja zasad nisu službeno potvrđene, a nadležna tijela još nisu objavila pojedinosti o eventualnim optužbama protiv dekana, javlja Blic.rs.

Najavljen štrajk glađu

Srpski mediji također navode da je Drid najavio štrajk glađu.

Istodobno je za ponedjeljak na fakultetu bilo predviđeno odlučivanje o povjerenju Dridu, odnosno o njegovu daljnjem ostanku na dužnosti dekana.

Ranije odbio podnijeti ostavku

Drid je i prethodnih tjedana bio u središtu pozornosti zbog nesuglasica oko vodstva fakulteta.

Krajem listopada javno je poručio da neće podnijeti ostavku pod pritiskom te da se odluke o vodstvu visokoškolskih ustanova moraju donositi u skladu s propisanim procedurama.

Naglasio je da se o eventualnoj smjeni dekana treba odlučivati unutar nadležnih fakultetskih tijela.

Za sada nije poznato kako će privođenje utjecati na njegov daljnji status na fakultetu.

Očekuje se više informacija o okolnostima slučaja i eventualnim daljnjim postupcima nadležnih institucija.