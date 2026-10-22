U Srbiji pritvorena petorica zbog navodnog plana za nerede, jedan ima hrvatsku putovnicu

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor petorici muškaraca osumnjičenih da su planirali nasilje i nerede na dan parlamentarnih izbora, koji se održavaju u nedjelju, 25. listopada. Među njima su hrvatski državljanin Marko V. (37) i državljanin Bosne i Hercegovine Dejan L. (36).

Pritvor je određen i trojici državljana Srbije: Dragoljubu J. (41), Draganu R. (35) i Marku I. (41). Šestero osumnjičenih saslušano je u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu. Prema izvještajima srpskih medija, većina se branila šutnjom, dok su ostali kratko negirali krivnju. Osumnjičena Teodora Č. (26) puštena je da se brani sa slobode, piše Index.

Tužiteljstvo je za petoricu zatražilo pritvor kako ne bi ponovili kaznena djela u kratkom roku, a za Marka V. i Dejana L. i zbog opasnosti od bijega.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a, jedan od uhićenih muškaraca ima hrvatsku putovnicu jer mu je obitelj izbjegla iz Hrvatske tijekom devedesetih, a u Srbiji živi više od 30 godina.

Što im se stavlja na teret

Tužiteljstvo sumnja da su osumnjičeni planirali nasilje, nerede i napade na političke neistomišljenike i policajce na dan izbora. Prema njegovim navodima, u svojoj su okolini regrutirali ljude za fizičke obračune u Beogradu i pripremali takozvane „mobilne timove“.

Tužiteljstvo tvrdi da je skupina pripremala „Sigurnosni protokol za mobilne timove“ te da je trebala osigurati fantomke, palice, baklje, noževe i oružje. Prema navodima iz priopćenja, Marko V. govorio je o okupljanju 80 do 90 ljudi. Nije objavljeno što je od navedenih predmeta pronađeno tijekom pretresa.

Osumnjičenima se na teret stavljaju pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti Srbije te pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja.

Ranije su spominjana dvojica muškaraca s hrvatskim putovnicama

Ranije su srpski mediji među uhićenima spominjali dvojicu muškaraca s hrvatskim putovnicama, Marka V. i Mateja A. Marka V. povezivalo se s navodnim planiranjem nereda u Beogradu, dok se Mateja A. spominjalo u vezi s odvojenim slučajem u Vrnjačkoj Banji. Matej A. nije među šestero osoba saslušanih u ovom postupku.

U ranijem odgovoru Indexu Ministarstvo vanjskih poslova je naveo da Hrvatska tada nije primila službenu obavijest o uhićenjima ni potvrđene informacije o okolnostima slučaja.

Ministarstvo je ocijenilo da je riječ o „nastavku niza neutemeljenih optužbi” koje imaju „očitu unutarnjopolitičku motivaciju” te je hrvatskim građanima savjetovalo da odgode putovanja u Srbiju i izbjegavaju javna okupljanja.