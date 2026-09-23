U Srbiji 46 slučajeva groznice Zapadnog Nila, većina oboljelih ima teži oblik bolesti

U Srbiji je od početka ovogodišnje sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice Zapadnog Nila, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Čak 43 oboljele osobe razvile su teži, neuroinvazivni oblik bolesti.

Prema podacima ažuriranima 20. rujna, slučajevi zaraze od 1. lipnja zabilježeni su na području deset okruga. Među oboljelima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob iznosi 66,6 godina.

Virus Zapadnog Nila ove je sezone prisutan i u brojnim drugim europskim zemljama. Prema podacima koje prenosi Institut, zaključno sa 17. rujna identificirano je 169 područja zahvaćenih virusom u 14 europskih zemalja, a ukupno su prijavljena 1437 slučaja zaraze.

Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, njih 652. Slijede Grčka s 355 i Španjolska sa 114 slučajeva.

U Rumunjskoj je prijavljen 91 slučaj, Francuskoj 81, Sjevernoj Makedoniji 66, Nizozemskoj 29, Hrvatskoj 13 te Cipru 11. Belgija bilježi devet slučajeva, Austrija šest, Mađarska i Njemačka po četiri, a Albanija dva.

Kako se prenosi virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina zaraženih nema simptome, dok se teži, neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju znatno rjeđe.

Takvi oblici bolesti češće se javljaju kod osoba starije životne dobi te kod ljudi koji boluju od kroničnih bolesti.