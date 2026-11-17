U Splitu su danas, uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zapaljene svijeće u znak sjećanja na sve poginule i stradale u Domovinskom ratu.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić i zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić u 17 sati zapalili su svijeće kod spomenika „I u mom gradu Vukovar svijetli“, smještenog na početku Vukovarske ulice.

Prigodnu molitvu za sve poginule, nestale i stradale u Domovinskom ratu predvodio je don Josip Ulić.

Paljenjem svijeća i molitvom odana je počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim hrvatskim braniteljima i civilima koji su stradali tijekom Domovinskog rata.

Ovim simboličnim činom Split je još jednom iskazao zahvalnost i poštovanje prema onima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske, uz poruku da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena.