Paljenjem prve adventske svijeće u splitskom restoranu Makarun započelo je ovogodišnje izdanje Gastroadventa, manifestacije koja povezuje blagdansko ozračje s bogatstvom dalmatinske gastronomske tradicije.

Čast paljenja prve svijeće, koja simbolizira nadu, pripala je radijskim novinarima, a dojmove s događanja podijelio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Ovogodišnji Gastroadvent održava se pod motom „Skrivena Dalmacija”, donoseći na zajednički stol okuse obale i Dalmatinske zagore. Posebna pozornost posvećena je blitvi, tradicionalnoj namirnici koja zauzima važno mjesto u dalmatinskoj kuhinji.

Župan Boban povodom prve nedjelje došašća uputio je poruku zajedništva.

„Na prvu nedjelju došašća palimo svijeću nade. Neka nas njezin plamen potakne da ovih dana pronađemo više vremena jedni za druge”, poručio je župan.

Zahvalio je i svima koji svojim radom pridonose očuvanju dalmatinske gastronomske baštine i prenošenju tradicionalnih recepata i običaja na nove generacije.