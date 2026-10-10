U Splitu za 60 kvadrata traže 345.000 eura: Evo koliko Hrvata zapravo ima riješeno stambeno pitanje

Dok cijene stanova na hrvatskoj obali nastavljaju rasti, pitanje vlastitog krova nad glavom postaje sve važnije. U Splitu se za četvorni metar stambene nekretnine u oglasima u prosjeku traži gotovo 5750 eura, a ni podstanarima nije mnogo lakše. Istodobno, podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju da velika većina hrvatskih kućanstava živi u nekretninama u vlastitom vlasništvu ili suvlasništvu. Ipak, iza tih brojki krije se znatno složenija slika stambenih prilika, posebno u dalmatinskim gradovima u kojima su nekretnine postale teško dostupne građanima s prosječnim primanjima.

Prema rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine, čak 86,5 posto privatnih kućanstava u Hrvatskoj živi u stambenoj jedinici čiji je vlasnik ili suvlasnik netko od članova kućanstva. Još 7,8 posto kućanstava koristi stan na temelju srodstva s vlasnikom ili najmoprimcem, dok 4,4 posto plaća slobodno ugovorenu najamninu. Dodatnih jedan posto kućanstava ima status najmoprimca sa zaštićenom najamninom, a preostalih 0,3 posto pripada ostalim oblicima korištenja stambenih jedinica.

Ti podaci pokazuju da Hrvatska ima izrazito visok udio kućanstava koja stanuju u vlastitim nekretninama. Međutim, važno je naglasiti da to ne znači kako gotovo devet od deset građana osobno posjeduje stan ili kuću. Statistika se odnosi na kućanstva, a ne na pojedinačne vlasnike nekretnina. Tako, primjerice, u stanu koji je u vlasništvu roditelja mogu živjeti i njihova odrasla djeca, koja se također ubrajaju u članove vlasničkog kućanstva.

Upravo je ta razlika važna za razumijevanje stambenih prilika. Visok udio vlasničkog stanovanja ne znači nužno da su nekretnine lako dostupne onima koji ih tek žele kupiti. Podaci iz Popisa 2021. prikazuju zatečeno stanje, dok današnje cijene nekretnina pokazuju s kakvim se financijskim zahtjevima suočavaju novi kupci.

U Splitu kvadrat gotovo 5750 eura

Koliko se tržište nekretnina udaljilo od financijskih mogućnosti dijela građana, najbolje pokazuju cijene na dalmatinskoj obali. Prema podacima portala Nekretnine.hr, prosječna tražena cijena stambenih nekretnina u Splitu u kolovozu 2026. iznosila je 5747 eura po četvornome metru. To je povećanje od 10,43 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Razlike među gradskim područjima također su znatne. Na području Firula, Trstenika i Žnjana prosječna tražena cijena dosegnula je 6368 eura po kvadratu, dok je na području Mejaša, Stobreča i Žrnovnice iznosila 4809 eura. Premda je riječ o različitim dijelovima grada, podaci pokazuju da su visoke cijene prisutne i izvan najužeg gradskog središta.

To znači da bi stan od 60 četvornih metara, prema splitskom prosjeku oglašenih cijena, stajao približno 345.000 eura, bez dodatnih troškova kupnje i eventualnog uređenja. Za stan od 80 kvadrata trebalo bi izdvojiti gotovo 460.000 eura, dok bi cijena stana od 100 četvornih metara premašila 574.000 eura.

Riječ je o iznosima koji pokazuju koliko je kupnja nekretnine zahtjevan financijski pothvat. Čak i uz stambeni kredit, kupac mora računati na vlastito učešće, dugoročnu obvezu otplate te troškove povezane s kupnjom i održavanjem nekretnine. Pritom oglašena cijena ne mora biti jednaka onoj po kojoj se nekretnina na kraju proda.

Ni podstanarima nije lako

Visoke cijene nisu ograničene samo na prodaju stanova. Prosječna tražena mjesečna najamnina u Splitu u kolovozu iznosila je 18,59 eura po četvornome metru, što za stan od 60 kvadrata predstavlja približno 1115 eura mjesečno.

Na godišnjoj razini riječ je o gotovo 13.400 eura samo za najamninu, bez režijskih troškova. Za stan od 40 četvornih metara prosječna oglašena najamnina iznosila bi oko 744 eura mjesečno, a za stan od 80 kvadrata gotovo 1490 eura.

Takve cijene posebno su važne za mlade zaposlene osobe, samce i obitelji koje nemaju mogućnost stanovanja u nekretnini svojih roditelja. Dok kućanstva koja već posjeduju nekretninu ne moraju izdvajati novac za tržišnu najamninu, podstanari značajan dio mjesečnih prihoda mogu trošiti samo na stanovanje.

Ipak, podaci o oglašenim najamninama ne znače da svi splitski podstanari plaćaju upravo te iznose. Postoje dugoročni ugovori sklopljeni ranije, različite vrste stanova i značajne razlike među gradskim četvrtima. Oglašene cijene prvenstveno pokazuju kakve uvjete mogu očekivati oni koji trenutačno traže stan na tržištu.

Ni Zadar ne zaostaje mnogo

Slična situacija bilježi se i u Zadru, gdje je prosječna tražena prodajna cijena stambenih nekretnina u kolovozu 2026. iznosila 4133 eura po četvornome metru, odnosno 8,51 posto više nego godinu ranije. Prosječna oglašena najamnina dosegnula je 17,03 eura po kvadratu, što predstavlja godišnje povećanje od 6,57 posto.

Za stan od 60 četvornih metara kupac bi prema tom prosjeku trebao izdvojiti približno 248.000 eura, dok bi mjesečni najam iznosio oko 1022 eura. U zadarskom središtu prosječna tražena prodajna cijena dosegnula je 4364 eura po kvadratu.

Ni ostatak Splitsko-dalmatinske županije nije pošteđen visokih cijena. Prema istom izvoru, prosječna tražena cijena stambenih nekretnina u županiji u kolovozu je iznosila 4494 eura po četvornome metru, uz godišnji rast od 8,73 posto. Prosječna oglašena najamnina iznosila je 17,80 eura po kvadratu.

To znači da bi stan od 70 četvornih metara, prema županijskom prosjeku, stajao gotovo 315.000 eura. Za usporedbu, takav stan u Splitu prema gradskom prosjeku oglašenih cijena košta približno 402.000 eura. Razlika je gotovo 88.000 eura.

Cijene nekretnina rastu i prema službenoj statistici

Da rast cijena nije ograničen samo na oglase, potvrđuju i najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. U drugom tromjesečju 2026. cijene stambenih objekata u Hrvatskoj porasle su za 12,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U usporedbi s prvim tromjesečjem ove godine rast je iznosio 2,7 posto.

Pritom su postojeći stambeni objekti na godišnjoj razini poskupjeli za 14,1 posto, a novi za 9,2 posto. Na Jadranu je godišnji rast cijena iznosio devet posto, dok je u Zagrebu dosegnuo 15,7 posto. U ostalim dijelovima Hrvatske cijene su porasle za 15,8 posto.

Riječ je o indeksima cijena stambenih objekata, koji prate promjene ostvarenih tržišnih cijena, a ne o prosječnim iznosima koje prodavatelji traže u oglasima. Zbog toga se podaci DZS-a i portala za oglašavanje nekretnina ne mogu izravno poistovjećivati, ali zajedno pokazuju nastavak rasta cijena stanovanja.

Hrvatska ima visok udio vlasničkog stanovanja, ali to ne rješava problem dostupnosti

Podaci o vlasništvu nad nekretninama otvaraju još jedno važno pitanje. Ako čak 86,5 posto hrvatskih kućanstava živi u vlastitom stanu ili kući, zašto je stambeno pitanje toliko izraženo u javnim raspravama?

Dio odgovora nalazi se u činjenici da vlasništvo nad nekretninom i mogućnost kupnje prve nekretnine nisu isto. Kućanstvo koje već desetljećima živi u naslijeđenoj obiteljskoj kući nalazi se u bitno drukčijem položaju od mlade osobe koja danas pokušava kupiti stan u Splitu ili Zadru.

Službena statistika također ne pokazuje koliko je pojedinačnih članova vlasničkih kućanstava financijski sposobno samostalno riješiti svoje stambeno pitanje. Odrasla osoba koja živi s roditeljima u njihovoj nekretnini pripada vlasničkom kućanstvu, ali to ne znači da sama posjeduje stan ili da ga može kupiti.

U gradovima poput Splita, gdje se prosječne oglašene cijene približavaju iznosu od 6000 eura po kvadratu, ta razlika postaje posebno važna. Čak i relativno mali stan predstavlja ulaganje od nekoliko stotina tisuća eura, a podstanarstvo istodobno može zahtijevati znatan dio mjesečnih prihoda.

Hrvatska je tako suočena s naizgled proturječnom situacijom. S jedne strane, većina kućanstava ima riješeno stambeno pitanje kroz vlasništvo ili suvlasništvo nad nekretninom. S druge strane, oni koji tek ulaze na tržište suočavaju se s cijenama koje kontinuirano rastu.

Upravo zato visok udio vlasničkog stanovanja ne bi trebalo tumačiti kao dokaz da stambenih problema nema. Naprotiv, usporedba popisnih podataka i aktualnih tržišnih cijena pokazuje koliko se položaj onih koji već imaju nekretninu razlikuje od položaja građana koji je tek pokušavaju steći.