U Splitu vozio pozitivan na marihuanu i kokain, odbio liječnički pregled

Splitska policija zaustavila je 16. kolovoza oko 1.30 sati u Ulici Hrvatske mornarice 23-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije.

Testiranjem je utvrđena prisutnost marihuane i kokaina, nakon čega je vozač odbio daljnje uzimanje krvi i urina, odnosno liječnički pregled.

Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog te predložila novčanu kaznu od 1320 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Općinski prekršajni sud u Splitu proglasio ga je krivim i izrekao mu 30 dana zatvora, uvjetno na šest mjeseci.

To znači da se zatvorska kazna neće izvršiti ako u roku od šest mjeseci ne počini jedan ili više prekršaja za koje mu bude izrečena ista ili teža kazna.