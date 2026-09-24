U Splitu večeras predstavljanje Stepinčevih pisama iz zatočeništva u Krašiću

U Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu večeras će biti predstavljena knjiga "Alojzije Viktor Stepinac – Pisma iz zatočeništva u Krašiću". Predstavljanje će se održati u četvrtak, 24. rujna 2026. godine, s početkom u 19:30 sati, u Nadbiskupskom sjemeništu u Zrinsko-Frankopanskoj 19 u Splitu.

O knjizi govore trojica izlagača

O knjizi i Stepinčevim pismima nastalima tijekom njegova boravka u Krašiću govorit će dr. sc. Mladen Domazet, don Vedran Torić i prof. dr. sc. Juraj Batelja.

Knjiga donosi pisma Alojzija Viktora Stepinca iz razdoblja njegova zatočeništva u Krašiću te predstavlja dokumentarni uvid u posljednje godine njegova života, razmišljanja, kontakte i okolnosti u kojima je živio nakon izlaska iz zatvora.

Tko je bio Alojzije Stepinac?

Alojzije Stepinac bio je zagrebački nadbiskup i kardinal Katoličke Crkve. Rođen je 1898. godine u Krašiću, a zagrebačkim nadbiskupom postao je 1937. godine. Nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti Jugoslavije osudile su ga 1946. godine na zatvorsku kaznu u postupku koji je desetljećima predmet povijesnih, političkih i pravnih rasprava.

Nakon nekoliko godina provedenih u zatvoru u Lepoglavi, 1951. godine premješten je u Krašić, gdje je živio pod prisilnim boravkom sve do smrti 1960. godine. Papa Pio XII. imenovao ga je kardinalom 1952., a papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim 1998. godine u Mariji Bistrici.