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U Splitu usred bijela dana pronađena droga: 'Pao' 35-godišnjak

U Pojišanskoj ulici u Splitu

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga 30. kolovoza oko 14.15 sati u Pojišanskoj ulici u Splitu postupali su prema 35-godišnjem muškarcu.

Tijekom postupanja kod njega su pronađene dvije PVC vrećice s ukupno 212 grama heroina. Droga je oduzeta, a muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije radi kriminalističkog istraživanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 35-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Predan je pritvorskom nadzorniku.

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