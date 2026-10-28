Sramotan prizor u Splitu: Unakažen mural blaženog Alojzija Stepinca, osvanuli crveni natpisi

U Splitu je uništen mural posvećen blaženom Alojziju kardinalu Stepincu, a prema objavi na društvenim mrežama, na meti nepoznatih počinitelja našli su se i vatikanski grb te zastava.

O događaju su izvijestili s Facebook stranice „Blaženi Alojzije kardinal Stepinac, uz poruku kojom pozivaju na molitvu, oprost i suzdržavanje od mržnje.

- U Splitu je oskvrnut mural posvećen blaženom Alojziju Stepincu, kao i vatikanski grb i zastava - navodi se u objavi.

Umjesto osude i poziva na osvetu, odlučili su uputiti poruku mira i kršćanskog praštanja.

- Naš jedini odgovor jest molitva za one koji su to učinili. Molimo Gospodina da im podari milost obraćenja, dotakne njihova srca i iscijeli sve njihove rane. Neka u njima probudi mir, ljubav i poštovanje prema drugima - poručili su.

Posebno su naglasili važnost odgovora bez mržnje, čak i kada je riječ o postupcima koji vrijeđaju vjerske osjećaje.

- Na zlo ne odgovarajmo zlom, nego molitvom, praštanjem i ljubavlju - zaključili su u objavi.