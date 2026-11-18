U New Yorku je 16. studenoga, nakon duge i teške bolesti, preminuo Tomas Bunk, poznati slikar, grafičar i nagrađivani strip-crtač rođen u Splitu. Imao je 80 godina. Iako je najveći dio života proveo izvan Hrvatske, nikada nije zaboravio grad u kojem je odrastao, a svjetsku prepoznatljivost stekao je suradnjom s legendarnim američkim satiričkim časopisom MAD.

Tomas Bunk rođen je 17. prosinca 1945. godine u Splitu, u njemačkoj umjetničkoj obitelji koja je ondje pronašla svoj dom. Djetinjstvo je proveo u gradu pod Marjanom sa starijom sestrom Bojanom, sve do 1958. godine, kada se obitelj vratila u Njemačku.

Njegov otac Rudolf G. Bunk bio je istaknuti slikar i scenograf koji je dva desetljeća djelovao u splitskom Narodnom kazalištu, ostavivši značajan trag u povijesti kazališne umjetnosti grada. Uz kazališni rad, izlagao je i svoja slikarska djela zajedno sa splitskim umjetnicima.

U znak priznanja njegovu stvaralaštvu, od 2003. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu Split dodjeljuje se Nagrada Rudolf Bunk za najbolju kostimografiju, scenografiju i dizajn.

Od Splita do Berlina i New Yorka

Nakon odlaska iz Splita, Tomas Bunk, kojeg su bližnji od milja zvali Braco, školovao se na Akademiji likovnih umjetnosti u Hamburgu, gdje je studirao slikarstvo i scenografiju.

Umjetnički put nastavio je u Berlinu, gdje je započeo slikarsku karijeru, a sredinom sedamdesetih godina sve se više posvećivao stripu. Njegov prepoznatljiv stil obilježavali su humor, satira, groteska i društvena tematika.

Preseljenjem u New York njegova je karijera dobila međunarodnu dimenziju. Kao ilustrator surađivao je s američkom tvrtkom Topps, stvarajući ilustracije za popularne serijale Garbage Pail Kids i Wacky Packages.

Posebno važan dio njegova profesionalnog puta bila je suradnja s kultnim satiričkim časopisom MAD, za koji je izrađivao iznimno detaljne, duhovite i vizualno raskošne ilustracije.

Njegovi crteži bili su prepoznatljivi po mnoštvu sitnih prizora i likova, pri čemu je gotovo svaki detalj skrivao zasebnu priču.

Svoj životni i umjetnički put pretočio je i u autobiografski strip Ein Berliner in New York.

Svjetsko priznanje za životno djelo

Bunkov doprinos stripovskoj umjetnosti potvrđen je 2015. godine, kada je na festivalu stripa Comicfestival München dobio prestižnu nagradu PENG! za životno djelo.

Tri godine poslije, 2018., u hamburškoj galeriji Hafenliebe održana je posebna izložba koja je prvi put povezala umjetničke opuse oca i sina.

Pod naslovom Rudolf G. Bunk, Malerei, Tom Bunk, Cartoons predstavljena su manje poznata slikarska djela Rudolfa Bunka iz sedamdesetih godina, uz izbor stripovskih ostvarenja njegova sina.

Unatoč međunarodnoj karijeri i životu u Sjedinjenim Američkim Državama, Tomas Bunk ostao je snažno vezan uz Split i prijatelje iz djetinjstva.

Uspomene na odrastanje u dalmatinskom gradu pronašle su mjesto i u njegovim autobiografskim stripovima, a Splitu se rado vraćao tijekom posjeta Europi.

Njegova sestra Bojana Bunk Denegri, koja je preminula 2022. godine, također je njegovala obiteljsku umjetničku ostavštinu. O životu i stvaralaštvu njihova oca napisala je knjige Potraga za slikama. Tragom mog oca Rudolfa G. Bunka, objavljenu u Splitu 2018., te Svjetlo juga: Slikar Rudolf Bunk između Njemačke i Jugoslavije, objavljenu 2021. godine.

Prijatelji Tomasa Bunka pamte kao duhovitog i vedrog čovjeka, koji je posebnu pažnju posvećivao ljudima do kojih mu je bilo stalo. Jedan od njegovih prepoznatljivih običaja bilo je slanje originalnih, vlastoručno ilustriranih novogodišnjih čestitki obitelji i prijateljima diljem svijeta.

Iza sebe je ostavio suprugu Hindi, sina Bena i kćer Annu s obiteljima, a od njega se opraštaju i brojni prijatelji u Hrvatskoj.

Posljednji ispraćaj Tomasa Bunka održat će se u petak, 20. studenoga, u 14 sati po lokalnom vremenu, na groblju Greenwood Union Cemetery u Ryeu, u saveznoj državi New York.