U Splitu se udružili za kotarske izbore: "Ovdje se odlučuje o konkretnim problemima građana"

Stranka Direkt na izbore za splitske gradske kotareve, koji će se održati 27. rujna, izlazi u suradnji sa SDP-om, Možemo! i Centrom. Zajedničke liste imat će u ukupno 17 splitskih gradskih kotareva.

Iz Direkta ističu kako među strankama postoje političke razlike, ali smatraju da ih na razini gradskih kotareva treba staviti po strani kako bi se fokusirali na konkretne probleme stanovnika pojedinih kvartova.

Kako navode, upravo se na kotarskoj razini odlučuje o pitanjima koja izravno utječu na svakodnevni život građana – od uređenja ulica i nogostupa, zelenih površina i dječjih igrališta do rješavanja komunalnih problema i realizacije projekata koje stanovnici žele u svojim susjedstvima.

„Zato smo na ovoj razini odlučili razlike staviti po strani i okupiti ljude koji žele raditi za svoje kvartove“, poručili su iz Direkta.

Predsjednik stranke Branimir Urlić pritom je upozorio na, kako smatra, zabrinjavajući pad građanskog angažmana na razini gradskih kotareva.

„U posljednjih 15 godina imamo pad broja lista na kotarskim izborima. Od blizu 200 lista 2010. godine, posljednji put imali smo ih oko 100, a sada će ih sigurno biti manje. Očito je da su ljudi sve manje aktivni na toj mikrorazini. Mi ih na ovaj način želimo dodatno potaknuti da ne odustaju“, kazao je Urlić.

Iz Direkta naglašavaju kako upravo veće uključivanje građana u odlučivanje o vlastitim kvartovima vide kao jedan od svojih glavnih ciljeva.

Podsjećaju i da kotarski izbori, iako u javnosti privlače znatno manje pozornosti od lokalnih ili parlamentarnih izbora, neposredno određuju tko će predstavljati građane i baviti se problemima njihovih naselja.

Stoga su pozvali Splićane da 27. rujna izađu na izbore i aktivno sudjeluju u odlučivanju o budućnosti svojih kvartova.

„Ne odustajte od svog kvarta. Ne prepuštajte drugima da odlučuju umjesto vas. Budite DIREKTno uključeni“, poručili su iz stranke.