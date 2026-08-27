U Splitu se u subotu održava akcija darivanja krvi: "Svaka zlatna kap može nekome spasiti život"

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, u suradnji s DDK-om Vijeća albanske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u subotu, 29. kolovoza 2026. godine, od 9 do 13 sati, u prostoru Vijeća albanske nacionalne manjine SDŽ-a na adresi Papandopulova 29 u Splitu.

Poziv svim ljudima dobre volje

Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti darovati krv da se uključe u akciju i svojim plemenitim činom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente splitskog KBC-a. "Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap", poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Split.

Tko može darovati krv?

Krv mogu darovati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju zdravstvene uvjete za dobrovoljno darivanje. Dobrovoljno darivanje krvi od iznimne je važnosti za funkcioniranje zdravstvenog sustava jer se krv i krvni pripravci svakodnevno koriste pri operacijama, liječenju teško oboljelih pacijenata, stradalih u nesrećama te u brojnim drugim hitnim i planiranim medicinskim postupcima.

Iz Crvenog križa stoga još jednom pozivaju građane Splita i okolice da u subotu izdvoje dio svog vremena i priključe se akciji na Papandopulovoj 29.