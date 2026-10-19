U Splitu se sprema tjedan pun zanimljivih događanja: Od velikog sajma i svirki do brzog upoznavanja novih prijatelja!

Pretposljednji listopadski tjedan u Zoni počinje jesenskim izdanjem Pazariuma, nastavlja se razgovorom o utjecaju turizma na život mladih i glazbenim druženjem Open Jam, a završava Speed friendingom i Book Clubom.

U ponedjeljak od 17 do 21 sat održat će se prvo jesensko izdanje Pazariuma, najvećeg splitskog sajma odjeće i rukotvorina. Posjetitelje očekuju modni dodaci, nakit, umjetnine te moderna i vintage second-hand odjeća lokalnih kreativaca. Idući dan u 18:30 nova Kava s mladima otvara temu utjecaja turizma na svakodnevni život mladih u Splitu.

- Zanima nas kako mladi doživljavaju život u turističkom gradu, što im turizam donosi, a što otežava. Posebno ćemo se osvrnuti na dostupnost stanovanja, ponudu kulturnih i zabavnih sadržaja te ograničenja koja utječu na svakodnevicu građana. Želimo čuti iskustva mladih, ali i njihove prijedloge kako smanjiti negativne posljedice turizma - poziva Marko Vuletić, voditelj programa Kava s mladima, koji Info zona realizira u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije.

U srijedu u 19 sati održat će se Open Jam, glazbeno druženje otvoreno za sve koji žele svirati, improvizirati, učiti ili jednostavno uživati u glazbi. Večer će otvoriti Josip iz Omiša, koji će publiku provesti kroz rock i ex-Yu hitove, nakon čega slijedi otvoreni jam.

- Ne morate biti iskusni glazbenici da biste nam se pridružili. Open Jam prilika je za upoznavanje ljudi sličnih interesa, razmjenu iskustava, zajedničko sviranje i učenje od drugih. Dobrodošli su svi, bilo da žele pokazati svoj talent, prvi put zasvirati s drugima ili samo poslušati dobru glazbu - poručuje Paula Komar, voditeljica Open Jama.

U četvrtak u 19 sati održat će se petnaesto izdanje Speed friendinga, druženja na kojem sudionici kroz kratke i zabavne razgovore upoznaju nove ljude. Sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu prijavu. Na kraju tjedna, u petak u 18 sati, na rasporedu je sedamnaesto okupljanje Book Cluba. Razgovarat će se o znanstveno-fantastičnom romanu The Lathe of Heaven Ursule K. Le Guin, u kojem snovi glavnog lika mijenjaju stvarnost. Za sudjelovanje nije nužno prethodno pročitati knjigu.

Više informacija o događanjima i prijavama dostupno je na klubzona.net.