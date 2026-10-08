U Splitu se sprema poseban događaj posvećen Ivanu Pavlu II.: Bivši veleposlanik otkrit će dosad manje poznata sjećanja na svetog Papu

U subotu, 10. listopada 2026. godine, s početkom u 18 sati, u dvorani „Vinko Draganja” Dominikanskog samostana u Splitu održat će se tribina „Sjećanja na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomaciju”. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane.

Tribina je posvećena životu i djelovanju svetoga pape Ivana Pavla II., koji je ostavio dubok trag u suvremenoj povijesti Katoličke crkve, Europe i hrvatskoga naroda.

Osobna sjećanja bivšeg hrvatskog veleposlanika

O osobnim susretima i sjećanjima na svetoga Ivana Pavla II., kao i o njegovu mirotvornom i diplomatskom djelovanju, govorit će prof. emerit. dr. sc. Emilio Marin, koji je od 2004. do 2011. godine obnašao dužnost veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, a član je i Papinskog odbora za povijesne znanosti.

Pozdravne riječi okupljenima uputit će prof. emerit. dr. sc. Pavo Barišić, predsjednik Međunarodne i Hrvatske paneuropske unije, te Radoslav Zaradić, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt.

Tribinu će moderirati prof. dr. sc. Ivan Pavić, predsjednik splitskog ogranka Hrvatske paneuropske unije.

Poruke mira i dijaloga aktualne i danas

Događaj zajednički organiziraju Hrvatska paneuropska unija – Ogranak Split, Hrvatski diplomatski klub i Hrvatska udruga Benedikt.

Susret će biti prilika za prisjećanje na svetoga Ivana Pavla II. iz perspektive nekadašnjeg hrvatskog veleposlanika pri Svetoj Stolici, ali i za promišljanje o trajnoj aktualnosti Papinih poruka mira, dijaloga i odgovornosti za budućnost Europe.

Tribina počinje u 18 sati, a ulaz je slobodan.