U Splitu se predstavlja knjiga o Thompsonu. Stiže on i Hrvatske ruže

U Splitu će u četvrtak, 23. srpnja, biti predstavljena knjiga "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića, posvećena glazbeniku Marku Perkoviću Thompsonu.

Na naslovnici knjige istaknuta je poruka: "Ovo je istina o jedinstvenome čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma."

Promocija će se održati u 19.30 sati u dvorani Lora u Domu Hrvatske vojske "General bojnik Ivo Jelić" u Splitu.

Posebni gosti večeri bit će Marko Perković Thompson i Hrvatske ruže, što je potvrdio Thompsonov PR tim objavom na službenim komunikacijskim kanalima.

Ulaz na promociju otvoren je za sve zainteresirane građane i besplatan je.