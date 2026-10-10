U Splitu se ove nedjelje održava poseban festival: Ulaz je besplatan, a poruka važnija nego ikad

Ponekad čovjeku koji prolazi kroz teško razdoblje ne treba još jedan savjet, nego netko tko će ga saslušati bez osuđivanja. Upravo je to jedna od ključnih poruka koju je povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada, uputila splitska Udruga Feniks.

Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je važnosti osobnih iskustava ljudi koji žive s teškoćama mentalnog zdravlja. Pod geslom „Proživljena iskustva: stvarni glasovi, stvarne promjene“, udruga ističe kako je za stvaranje kvalitetnijeg sustava podrške potrebno čuti upravo one koji najbolje poznaju izazove života s psihičkim teškoćama.

Istodobno su pozvali građane na Festival mentalnog zdravlja – Dan mentalnog predaha, koji će se zbog najavljene kiše, umjesto prvotno planiranog termina, održati u nedjelju, 11. listopada, u novom prostoru udruge u Splitu.

Iza svake dijagnoze nalazi se čovjek

Mentalno zdravlje često se promatra kroz medicinske dijagnoze, simptome, statističke podatke i dostupnost stručne pomoći. No iz Udruge Feniks podsjećaju kako se iza svake brojke nalazi osoba s vlastitom životnom pričom, strahovima, potrebama i iskustvima.

Upravo zato naglašavaju da osobe koje su se suočile s teškoćama mentalnog zdravlja ne bi trebale biti samo korisnici sustava, nego i aktivni sudionici njegova razvoja.

Njihova iskustva mogu pomoći stručnjacima, ustanovama i lokalnim zajednicama da bolje razumiju što ljudima doista treba, koje im vrste podrške pomažu, a koje prepreke dodatno otežavaju svakodnevicu.

„Nije dovoljno samo govoriti o mentalnom zdravlju. Važno je slušati ljude koji s teškoćama žive“, poručuju iz Udruge Feniks, prenoseći središnju misao ovogodišnjeg obilježavanja.

Pritom upozoravaju kako odgovori na važna pitanja ne dolaze uvijek isključivo iz stručnih istraživanja i medicinskih protokola. Jednako su vrijedna iskustva osobe koja prvi put traži psihološku pomoć, roditelja koji pokušava pomoći djetetu ili nekoga tko se svakodnevno suočava s anksioznošću i drugim psihičkim teškoćama.

Splitsku udrugu osnovali su ljudi s vlastitim iskustvom psihičkih teškoća

Za Udrugu Feniks ovogodišnja poruka ima posebno značenje.

Naime, udrugu su osnovale osobe koje su se i same suočavale s teškoćama mentalnog zdravlja, a upravo ljudi s takvim iskustvom i danas sudjeluju u njezinu vođenju.

Zbog toga smatraju kako osobno iskustvo ne treba promatrati kao slabost koju je potrebno skrivati, nego kao vrijedan izvor znanja i razumijevanja.

„Vjerujemo da iskustvo nije slabost koju treba skrivati, već izvor znanja, razumijevanja, snage i promjene“, ističu iz Feniksa.

Dodaju kako se potrebe pojedinaca ponekad ne mogu u potpunosti prepoznati kroz dijagnoze i statistike. Važno je razumjeti i svakodnevne okolnosti u kojima ljudi žive, njihove odnose s obitelji i okolinom te prepreke s kojima se suočavaju.

„Želimo zajednicu u kojoj je u redu ne biti dobro“

Poseban naglasak u svojoj poruci stavili su na potrebu stvaranja društva u kojem razgovor o psihičkim teškoćama neće biti razlog za sram ili isključivanje.

„Iza svake dijagnoze, svakog traženja pomoći i svakog teškog razdoblja nalazi se čovjek. Čovjek kojemu nije potrebno da mu netko ponudi još jedan savjet, već da ga iskreno sasluša“, poručuju.

Smatraju kako bi osobe koje imaju iskustvo psihičkih teškoća trebale imati priliku sudjelovati u odlukama koje se izravno odnose na njihov život, od oblikovanja zdravstvenih i socijalnih usluga do stvaranja uključivije lokalne zajednice.

„Želimo zajednicu u kojoj je u redu ne biti dobro. U kojoj traženje pomoći nije razlog za sram. U kojoj se različitost prihvaća, a podrška ne mora zaslužiti“, ističu.

Njihova je poruka da mentalno zdravlje nije isključivo odgovornost pojedinca ili zdravstvenog sustava. Ono je povezano i s međuljudskim odnosima, osjećajem pripadnosti te spremnošću zajednice da pruži podršku onima kojima je potrebna.

Festival mentalnog zdravlja u nedjelju u Splitu

Uz obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Udruga Feniks pripremila je i događaj otvoren svim zainteresiranim građanima.

Festival mentalnog zdravlja – Dan mentalnog predaha, zbog najavljene kiše premješten je na nedjelju, 11. listopada, a održat će se u novom prostoru udruge na adresi Ulica Nikole Tesle 15 u Splitu.

Program će trajati od 16 do 21.30 sati, a posjetitelje očekuju kreativna radionica za djecu i odrasle, razgovor o životu u obitelji s iskustvom mentalnih oboljenja, zajednički obrok, tombola, filmska projekcija i prostor za opuštanje pod nazivom Chill zona.

Organizatori posebno naglašavaju kako je ulaz besplatan, kao i sudjelovanje u svim aktivnostima.

Za dolazak nije potrebno prethodno iskustvo s teškoćama mentalnog zdravlja, poznavanje članova udruge niti posebna priprema.

„Ne morate imati posebno iskustvo, poznavati nekoga iz udruge ni znati što reći. Dovoljno je doći otvorena srca“, pozivaju iz Feniksa.

Cilj festivala nije samo obilježiti važan datum, nego stvoriti prostor u kojem će se ljudi moći upoznati, razgovarati i osjetiti da u svojim životnim izazovima nisu sami.

„Dođite da se čujemo, upoznamo i podsjetimo da nitko ne mora kroz teškoće prolaziti sam“, zaključuju iz Udruge Feniks Split.