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U Splitu se otvara neobična izložba: Otkrijte tajanstveni svijet gljiva i njihovu ključnu ulogu u prirodi

Multimedijska izložba "Svijet gljiva"

Gljive su organizmi koje najčešće primjećujemo tek kada iz tla ili drveta izrastu njihova plodišta. Međutim, najveći dio njihova života odvija se skriven od ljudskog pogleda, u tlu, drvu i drugim podlogama, gdje stvaraju razgranate mreže micelija i sudjeluju u brojnim procesima ključnima za funkcioniranje prirode. Upravo taj skriveni svijet bit će u središtu nove izložbe splitskog Prirodoslovnog muzeja.

Fotografije, 3D modeli i interaktivni sadržaji

Multimedijska izložba "Svijet gljiva" donosi zanimljiv prikaz raznolikosti, građe, ekologije i uloge gljiva u ekosustavima, ali i njihove povezanosti s čovjekom. Posjetitelji će kroz fotografije, ilustracije, muzejske primjerke, 3D modele, interaktivne sadržaje i edukativne prikaze imati priliku upoznati različite vrste gljiva, od onih koje razgrađuju mrtvu organsku tvar do vrsta koje žive u simbiozi s biljkama. Posebna pozornost posvećena je i gljivama koje mogu biti paraziti ili otrovne, ali i onima koje čovjeku donose brojne koristi.

Bez gljiva priroda ne bi funkcionirala na isti način

Izložba će posjetiteljima približiti važnost gljiva u kruženju tvari, stvaranju i očuvanju tla te održavanju zdravlja šuma. Riječ je o temeljnim prirodnim procesima bez kojih kopneni ekosustavi ne bi mogli normalno funkcionirati.

Osim njihove ekološke uloge, posjetitelji će moći doznati više o primjeni gljiva u svakodnevnom životu, od prehrane i proizvodnje lijekova do biotehnologije i zaštite okoliša.

Izložba za sve generacije

Organizatori ističu kako je izložba namijenjena svim dobnim skupinama. Najmlađi će svijet gljiva moći upoznavati kroz igru i interaktivne sadržaje, dok će odrasli imati priliku proširiti znanje o organizmima čija je važnost za život na Zemlji znatno veća nego što se na prvi pogled čini. Svečano otvorenje izložbe “Svijet gljiva” održat će se u četvrtak, 5. studenog 2026. godine, u 19 sati, u Prirodoslovnom muzeju Split na adresi Poljana kneza Trpimira 1. Istoga dana, u 12 sati, održat će se i konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni detalji izložbe.

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