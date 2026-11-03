U Splitu se otvara neobična izložba: Otkrijte tajanstveni svijet gljiva i njihovu ključnu ulogu u prirodi

Gljive su organizmi koje najčešće primjećujemo tek kada iz tla ili drveta izrastu njihova plodišta. Međutim, najveći dio njihova života odvija se skriven od ljudskog pogleda, u tlu, drvu i drugim podlogama, gdje stvaraju razgranate mreže micelija i sudjeluju u brojnim procesima ključnima za funkcioniranje prirode. Upravo taj skriveni svijet bit će u središtu nove izložbe splitskog Prirodoslovnog muzeja.

Fotografije, 3D modeli i interaktivni sadržaji

Multimedijska izložba "Svijet gljiva" donosi zanimljiv prikaz raznolikosti, građe, ekologije i uloge gljiva u ekosustavima, ali i njihove povezanosti s čovjekom. Posjetitelji će kroz fotografije, ilustracije, muzejske primjerke, 3D modele, interaktivne sadržaje i edukativne prikaze imati priliku upoznati različite vrste gljiva, od onih koje razgrađuju mrtvu organsku tvar do vrsta koje žive u simbiozi s biljkama. Posebna pozornost posvećena je i gljivama koje mogu biti paraziti ili otrovne, ali i onima koje čovjeku donose brojne koristi.

Bez gljiva priroda ne bi funkcionirala na isti način

Izložba će posjetiteljima približiti važnost gljiva u kruženju tvari, stvaranju i očuvanju tla te održavanju zdravlja šuma. Riječ je o temeljnim prirodnim procesima bez kojih kopneni ekosustavi ne bi mogli normalno funkcionirati.

Osim njihove ekološke uloge, posjetitelji će moći doznati više o primjeni gljiva u svakodnevnom životu, od prehrane i proizvodnje lijekova do biotehnologije i zaštite okoliša.

Izložba za sve generacije

Organizatori ističu kako je izložba namijenjena svim dobnim skupinama. Najmlađi će svijet gljiva moći upoznavati kroz igru i interaktivne sadržaje, dok će odrasli imati priliku proširiti znanje o organizmima čija je važnost za život na Zemlji znatno veća nego što se na prvi pogled čini. Svečano otvorenje izložbe “Svijet gljiva” održat će se u četvrtak, 5. studenog 2026. godine, u 19 sati, u Prirodoslovnom muzeju Split na adresi Poljana kneza Trpimira 1. Istoga dana, u 12 sati, održat će se i konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni detalji izložbe.