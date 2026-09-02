U Splitu se otvara izložba fotografija Nives Dupor "Između svjetla i boje"

U prostoru Alliance Française Split u petak, 4. rujna, bit će otvorena izložba fotografija Nives Dupor pod nazivom "Između svjetla i boje".

Otvorenje izložbe zakazano je za 19 sati u prostorijama Alliance Française Split u Marmontovoj 1, a posjetitelji će radove moći razgledati nešto više od mjesec dana.

Izložba će, naime, biti otvorena od 4. rujna do 8. listopada 2026. godine.

Nives Dupor splitskoj će publici predstaviti svoj fotografski rad kroz izložbu čiji već sam naziv, "Između svjetla i boje", upućuje na dva temeljna elementa fotografskog izraza.

Organizatori pozivaju Splićane i sve ljubitelje fotografije i umjetnosti da im se pridruže na otvorenju i zajedničkom druženju uz umjetnost.

Otvorenje: petak, 4. rujna u 19 sati

Mjesto: Alliance Française Split, Marmontova 1

Trajanje izložbe: 4. rujna – 8. listopada 2026.