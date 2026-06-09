U Splitu se otvara izložba crteža Petra Jakelića: "Nijedan dan bez crte"

U Sveučilišnoj galeriji u Splitu u utorak, 16. lipnja 2026. godine, u 20 sati bit će otvorena izložba "Crtački svijet Petra Jakelića - Nulla dies sine linea". Izložbu organiziraju Sveučilište u Splitu i Sveučilišna galerija, a svečano će je otvoriti rektor Sveučilišta u Splitu akademik Dragan Ljutić. Publici će je predstaviti kustos prof. dr. sc. Joško Belamarić.

Riječ je o izložbi koja donosi jedinstven uvid u jedan od najvažnijih i najopsežnijih segmenata stvaralaštva akademskog slikara i grafičara Petra Jakelića, umjetnika čiji je opus snažno obilježio hrvatsku likovnu umjetnost druge polovice 20. i početka 21. stoljeća.

Prvi sustavni prikaz crtačkog opusa

Nakon velike retrospektivne izložbe održane 2024. godine u Galeriji umjetnina u Splitu, ova izložba po prvi put sustavno predstavlja Jakelićev crtački opus kao zasebnu cjelinu.

Postav će biti smješten na oba kata Sveučilišne galerije, čime će posjetitelji dobiti sveobuhvatan pregled umjetnikova razvoja kroz više od sedam desetljeća stvaralaštva. Posebnu vrijednost izložbi daje velik broj radova koji do sada nikada nisu bili javno izlagani.

Među njima su najraniji crteži nastali tijekom Jakelićeva školovanja u Školi za primijenjene umjetnosti u Splitu, studentski radovi, studije, skice i crteži iz različitih stvaralačkih faza, ali i novija ostvarenja.

Crtež kao temelj stvaralaštva

Kroz stotine izloženih crteža moći će se pratiti razvoj prepoznatljivog umjetničkog rukopisa. Kako ističe kustos izložbe prof. dr. sc. Joško Belamarić, crtež je bio temelj cjelokupnog Jakelićeva stvaralaštva.

Za Jakelića crtež nije bio tek likovna disciplina, nego svakodnevna potreba, način promišljanja i bilježenja svijeta. Upravo to potvrđuje i naslov izložbe "Nulla dies sine linea", odnosno "Nijedan dan bez crte".

Posjetitelji će moći razgledati raznolik izbor radova, od ranih realističkih studija i ženskih aktova, preko fantastičnih i mitoloških prizora, do autoportreta i crteža nadahnutih uspomenama iz umjetnikova rodnog Prugova.

Izložba otkriva umjetnika koji je tijekom cijelog života ostao vjeran crtežu kao najizravnijem i najosobnijem obliku umjetničkog izražavanja.

Uvod u veliku monografiju

Ova izložba ujedno predstavlja uvod u veliko izdavačko ostvarenje koje je trenutačno u pripremi - monografiju crteža Petra Jakelića, najopsežnije dosad objavljeno izdanje posvećeno ovom segmentu njegova rada.

Izložba će biti otvorena do 17. srpnja, a organizirana je u okviru programa proslave 52. obljetnice Sveučilišta u Splitu.