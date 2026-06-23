U Splitu se organiziraju besplatni pregledi jetre, nije potrebna prethodna najava

Građani Splita u četvrtak će imati priliku besplatno provjeriti zdravlje svoje jetre kroz preventivne preglede FibroScanom koji će se održati u prostorijama Udruge za pomoć mladima HELP na adresi Šetalište Bačvice 10.

Pregledi će biti organizirani 25. lipnja od 13 do 15 sati u suradnji Udruge HEPATOS, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i udruge HELP, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

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FibroScan je moderna, neinvazivna i bezbolna metoda kojom se procjenjuje stanje jetre te omogućuje rano otkrivanje mogućih oštećenja. Sam pregled traje kratko, ne zahtijeva posebnu pripremu i ne uključuje invazivne zahvate.

Sudjelovanje u akciji potpuno je besplatno, a prethodna najava nije potrebna. Program se provodi u sklopu aktivnosti smanjenja štete koje financira Ministarstvo zdravstva.