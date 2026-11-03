U Splitu se održavaju dvije besplatne radionice za djecu i odrasle: Otkrijte kako pokret može promijeniti doživljaj vlastitog tijela

Plesna udruga Tiramola u subotu, 7. studenoga, organizira dvije besplatne radionice inspirirane Feldenkrais metodom, namijenjene djeci i odraslima. Radionice će se održati u Plavoj dvorani Doma mladih u Splitu, a sudionicima će pružiti priliku da kroz pokret, igru i osvještavanje vlastitih osjeta bolje upoznaju svoje tijelo i njegove mogućnosti. Program donosi dva različita pristupa istraživanju pokreta, prilagođena dobi sudionika. Dok će najmlađi kroz maštu i igru istraživati pokrete nadahnute podvodnim svijetom, odrasli će se posvetiti jednoj od najčešćih svakodnevnih aktivnosti – hodanju.

Djeca će istraživati pokrete morskih trava i valova

Prva radionica, nazvana "Djeca su i morske trave, nisu?", održat će se od 12 do 13 sati, a namijenjena je djeci u dobi od 7 do 12 godina. Kroz igru i maštovito istraživanje pokreta, mališani će otkrivati kako se njihovo tijelo može kretati poput morskih trava, valova i drugih oblika života u podmorju.

Radionica kombinira pokret, disanje, zvuk, crtanje i vizualne poticaje, a cilj joj je potaknuti dječju maštu, razvijati svijest o vlastitom tijelu te istraživati povezanost pokreta, daha i osjeta.

Radionica za odrasle donosi drukčiji pogled na hodanje

Od 14 do 17 sati održat će se radionica za odrasle pod nazivom "Jedna lagana perspektiva na hod". Sudionici će imati priliku svakodnevno hodanje sagledati iz drukčije perspektive, istražujući vlastite obrasce kretanja i načine na koje male promjene mogu pridonijeti osjećaju lakoće, ravnoteže i slobode pokreta. Kroz nježne i usmjerene vježbe, posebna pozornost posvetit će se tjelesnim osjetima, osvještavanju pokreta i istraživanju novih mogućnosti kretanja. Obje radionice inspirirane su Feldenkrais metodom, pristupom koji naglašava povezanost pokreta, svjesnosti i učenja. Umjesto izvođenja zahtjevnih tjelesnih aktivnosti, naglasak je na pažljivom istraživanju vlastitih mogućnosti i kvaliteti pokreta.

Sudjelovanje na obje radionice potpuno je besplatno, a oni koji žele mogu ostaviti dobrovoljnu donaciju za rad Plesne udruge Tiramola. Organizatori napominju da sudionici radionice za odrasle trebaju ponijeti prostirku te udobnu i toplu odjeću. Radionice će se održati u subotu, 7. studenoga 2026. godine, u Plavoj dvorani Doma mladih u Splitu. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem e-mail adrese plesnaudrugatiramola@gmail.com ili WhatsApp broja 091 781 9243. Programski i financijski rad Plesne udruge Tiramola podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te Grad Split.